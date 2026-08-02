الصين تخصص إمدادات إغاثة للمتضررين من الفيضانات في مقاطعتي "جيلين" و"هيلونغجيانغ"

ذكرت وزارة إدارة الطوارئ الصينية أن الصين أرسلت 11 ألف قطعة من لوازم الإغاثة من الكوارث إلى مقاطعتي "جيلين" و"هيلونغجيانغ"، شمال شرقي البلاد، مع استمرار تأثر المنطقة بالأمطار الغزيرة والفيضانات.

وأضافت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم /الأحد/ - أن حزمة المساعدات الإغاثية، التي تشمل بطانيات، وألحفة، ومستلزمات طوارئ منزلية، ستساعد السلطات المحلية على إعادة توطين السكان المتضررين، وتقديم المساعدات الإغاثية لهم، وضمان تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية.

وتابعت أن هذه اللوازم خُصصت من قبل مكتب اللجنة الوطنية الصينية للوقاية من الكوارث والحد من آثارها والإغاثة منها، ووزارة إدارة الطوارئ، والهيئة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الاستراتيجية.

كما فعَّلت وزارة الموارد المائية الصينية استجابة طوارئ من الدرجة الرابعة لمكافحة الفيضانات في مقاطعة هيلونغجيانغ.

وفي الوقت نفسه، أبقت الوزارة على استجابات الطوارئ من الدرجة الرابعة في مقاطعات خنان، وهوبي، وسيتشوان، وشنشي، وقانسو.

ولدى الصين نظام للاستجابة للطوارئ الخاصة بالفيضانات يتألف من أربعة مستويات، يمثل المستوى الأول فيه أعلى درجات الاستجابة.