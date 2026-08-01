من سنة .. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح فترة الانفصال

أعلن الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح طلاقهما، مؤكدين أن الانفصال تم منذ عام، في خطوة جاءت بعد فترة من الحفاظ على خصوصية حياتهما الشخصية بعيدًا عن الأضواء.

وبعد الكشف عن مرور عام على انتهاء العلاقة، يعود الجمهور إلى الظهور القليل الذى جمع الثنائي خلال تلك الفترة، حيث لم يظهر أحمد خالد صالح وهنادي مهنا معًا في مناسبات عامة سوى في عدد محدود من الفعاليات .

وفى نوفمبر ٢٠٢٥ ، ظهر الثنائي فى عزاء والد الفنان محمد رمضان، والذي جاء في وقت كانت فيه شائعات الانفصال قد بدأت في الانتشار، إلا أن ظهورهما معًا وقتها لفت الأنظار وأعاد التساؤلات حول طبيعة علاقتهما.

كما ظهر الثنائي أيضًا خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تواجدا معًا على السجادة الحمراء، ليكون ذلك من آخر الظهورات العلنية التي جمعتهما قبل إعلان خبر الانفصال رسميًا.