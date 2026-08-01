محمد صلاح يقود قائمة أغلى النجوم في سوق الانتقالات الصيفية

مع انتهاء منافسات كأس العالم 2026وتتويج المنتخب الإسباني باللقب، لم تكد أضواء البطولة تخفت حتى اشتعلت واحدة من أكثر المعارك إثارة في كرة القدم الحديثة معركة سوق الانتقالات الصيفية.

فبينما تسابق الأندية الزمن لإعادة تشكيل صفوفها استعدادًا للموسم الجديد، لا تزال أسماء لامعة في عالم الكرة تبحث عن وجهتها المقبلة، في مشهد استثنائي يتصدره الفرعون المصري محمد صلاح، إلى جانب نخبة من أبرز اللاعبين الذين أصبحوا متاحين مجانًا بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم.

أسدل محمد صلاح الستار على واحدة من أنجح المسيرات في تاريخ ليفربول، بعدما أنهى مشوارًا امتد لتسعة أعوام حافلة بالبطولات والإنجازات، عقب اتفاق الطرفين على إنهاء العلاقة بالتراضي.

ورغم بلوغه الرابعة والثلاثين من عمره، لا يزال "الفرعون المصري" أحد أكثر اللاعبين جذبًا للاهتمام في سوق الانتقالات، إذ تبلغ قيمته السوقية، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، نحو 22 مليون يورو.

ويحظى صلاح باهتمام واسع من أندية الدوري السعودي للمحترفين، وعدد من أندية الدوري الأمريكي، إلى جانب عروض أوروبية، بينما يواصل دراسة خياراته لاختيار المحطة المقبلة في مسيرته الكروية.