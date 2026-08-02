محمود عاشور بعد تعيبنه بلجنة الحكام: إذا خرجت مُحادثات الفار للنور.. الجميع سيلتزم

أكد الحكم الدولي محمود عاشور عضو لجنة الحكام أن إذاعة المحادثات بين حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد (VAR) من شأنها أن تعزز الشفافية، مشيرًا إلى أن طبيعة الحوار داخل غرفة الفار ستكون واضحة ومباشرة، ولن تخرج عن إطار العمل التحكيمي.

وقال عاشور، خلال ظهوره في بودكاست «الحوار كبير» مع الإعلامي أحمد أسامة: "الناس شايفة الشفافية في إن أنت تسمع الفار؟ حاضر، اسمع الفار. هو أنا لما هنادي الحكم هقول له إيه؟ لو أنا بجيبه على ركلة جزاء هقول له: تعالَ شوف ركلة جزاء."

وأضاف أن بث المحادثات سيجعل جميع أفراد المنظومة أكثر التزامًا في طريقة التواصل، موضحًا: "طالما هتطلع المحادثات، كله لازم هيلتزم، تشجع الحكم معاك وتقول له كويس وبرافو عليك، بس ما تخرجش عن الإطار."

واختتم “عاشور” تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بالاحترافية داخل غرفة تقنية الفيديو هو الأساس، وأن إتاحة المحادثات للجمهور لن تمثل أزمة طالما ظل الحوار في إطار القواعد والتعليمات التحكيمية.