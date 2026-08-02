تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

ذكرت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة (10) سفن، وتم تداول (13000) طن بضائع و(666) شاحنة و(102) سيارة.

وأضافت الهيئة - في بيان - أن حركة الواردات شملت (5) سفن و(6000) طن بضائع و(354) شاحنة و(91) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5) سفن و(7000) طن بضائع و(312) شاحنة و(11) سيارة.

وأشارت الهيئة الى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين Alcudia Express وPRIDGE ، بينما غادرت السفينتان PELAGOS Express والحرية2، كما شهد ميناء نويبع تداول (4400) طن بضائع و(237) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي الحسين، وسينا وآيلة.. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1257 راكبا بموانيها.