قافلة طبية تقدم خدماتها لـ2512 مواطنًا في قرية بلاي بالغربية

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، القافلة الطبية التي نظمتها الإدارة العامة للقوافل العلاجية بقرية بلاي التابعة لمركز السنطة ، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومجانية للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات القيادية، وضمانًا لوصول الخدمة الطبية المجانية إلى جميع الفئات المستحقة.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة بلغ 2512 مواطنًا، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات لعدد 1573 مترددًا، وشملت الخدمات إجراء 55 تحليل دم، و 31 تحليل طفيليات، و 32 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى 321 فحصًا ضمن مبادرة “افحص واطمن” للكشف المبكر.

تنفيذ ونشر القوافل الطبية

وأكد وكيل الوزارة حرص المحافظة على استمرار تنفيذ ونشر القوافل الطبية في جميع مراكز وقرى الغربية، وخاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لضمان تقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية.

صرف العلاج

وأشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إلى أنه تم صرف العلاج لعدد 939 مواطنين بالمجان، وإجراء خلع أسنان ل 37 حالة، كما تم تنظيم 17 ندوة تثقيفية صحية لرفع الوعي لدى المواطنين، استفاد منها 396 مترددًا، وشارك 368 مواطنًا في الاستبيان الخاص بقياس رضا المنتفعين، مع استمرار متابعة جميع الحالات من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.