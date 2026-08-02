شوقى غريب لـ صدى البلد: متابعين مزدوجي الجنسية ومفيش تأجيل بالدوري وطلبات العميد أوامر

فجر شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة عديد المفاجآت حول منتخب مصر الوطني الأول إضافة إلى الملفات الكروية البارزة.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة أعلن تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لـ الجبلاية خلفا لـ علاء نبيل.

وتحدث شوقى غريب عن ملف الرخصة التدريبية والخطوات المقرر اتخاذها فى قادم الأيام من أجل استفادة المدربين وفرق الدوري.

كما تطرق شوقى غريب إلى ملف مزدوجي الجنسية والمسابقات المحلية واستعدادات منتخبات الناشئين والشباب للمشاركة فى أولمبياد 2032.

الرخصة التدريبية

أكد شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة أن ملف الرخصة التدريبية سوف يستفيد منه عديد المدربين فى مختلف الأقسام بالمسابقات المحلية.

قال شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: ملف الرخصة التدريبية من الملفات الشائكة والتى يستوجب العمل به فى أسرع وقت لصالح الفرق المصرية والمنتخبات الوطنية.

تابع شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة : الرخصة التدريبية مهمة للغاية لمدربي المسابقات المحلية ونسعى لزيادة أعداد العناصر المستفيدة منها.

أضاف شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة: نسعى لزيادة عدد مدربي الدوري الممتاز الحاصلين على الرخصة التدريبية البرو أو الـ A.

وقال أيضا شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة: على سبيل المثال إذا ما كان فى الدوري الممتاز 25 مدر حاصلين على الرخصة التدريبية A نعمل على زيادة العدد إلى 100 مدرب.

لفت شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة إلى أن زيادة أعداد المدربين الحاصلين على الرخصة التدريبية البرو والـ A سوف تمكن الفرق المصرية من حرية إختيار العناصر التدريبية ولن تكون الإختيارات قاصرة على مجموعة بعينها.

ملف المنتخبات الوطنية

أكد شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة أن ملفات المنتخبات الوطنية على رأس أولوياته فى قادم الأيام.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة أعلن تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لـ الجبلاية خلفا لـ علاء نبيل.

قال شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أعمل جاهدا على وضع خطة عمل لمنتخبات الناشئين والشباب حنى أولمبياد 2032.

أضاف شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة: منتخب الشباب بقيادة وائل رياض يستعد بقوة لتصفيات كأس أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة.

لفت إلى أن منتخب الناشئين الذى يقوده فنيا حسين عبداللطيف يستعد أيضا للمشاركة فى البطولات الإفريقية المقبلة.

وقال شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة أيضا: الإدارة الفنية لاتحاد الكرة تعمل جاهدة على وضع خطة عمل للمسابقات الخاصة بالفئة العمرية للناشئين والشباب كى يتسنى للأجهزة الفنية الإستفادة من المواهب الشابة.

أوضح أنه ستكون هناك جلسات مع الأجهزة الفنية للناشئين والشباب فى قادم الأيام من أجل التعرف على إحتياجاتهم من المعسكرات التدريبية والتى يتخللها خوض مباريات ودية.

واستطرد شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة: أنا متواجد بشكل يومي فى مقر اتحاد الكرة للتعرف على كافة احتياجات المنتخبات الوطنية فى إطار استعدادات الفراعنة بمختلف مسمياتها للمشاركة فى البطولات القارية والعالمية.

5 ملفات بارزة

أكد شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة أنه يعمل جاهدا على الإنتهاء من 5 ملفات تساهم فى خطة تطوير الكرة المصرية.

قال شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: منذ اليوم الأول بعد قرار تعييني وأنا أعمل جاهدا على 5 ملفات فى الكرة المصرية.

تابع شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة: الملف الأبرز تضمن أجندة مسابقات رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري فى الموسم الجديد.

مفيش تأجيل مباريات

شدد شوقى غريب المدير الفنى لـ اتحاد الكرة على أن المسابقات المحلية فى الموسم الجديد لن تشهد أية تأجيلات وذلك بالتنسيق بين القائمين من الكوادر الإدارية فى رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة الذين يتمتعون بإحترافية كبيرة فى ذلك المجال.

أضاف شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة: جرى تنسيق مع رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة فى حضورى حول المسابقات المحلية بحيث تخدم المنتخب الوطني الأول.

واصل شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة: جميع المسابقات المحلية ستكون فى خدمة منتخب مصر الأول لا سيما وأن الفراعنة الكبار مقبل على مشاركات هامة فى تصفيات أمم إفريقيا والمونديال.

طلبات العميد أوامر

واستطرد شوقى غريب المدير الفنى لـ اتحاد الكرة: طلبات جهاز منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام حسن أوامر ونعمل على تلبية كافة الإحتياجات الخاصة بمعسكرات الفراعنة الكبار.

ولفت إلى أن رابطة الأندية المحترفة بالتنسيق مع اتحاد الكرة والإدارة الفنية فى الجبلاية لن تألوا جهدا فى تلبية احتياجات ومطالب الجهاز الفنى لمنتخب الفراعنة الكبار فى قادم الأيام.

وقال أيضا شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة: سنعمل مع رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة على تلبية مطالب جهاز منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن فى مواعيد المعسكرات التدريبية للفراعنة الكبار في قادم الأيام.

ملف مزدوجي الجنسية

أكد شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة أن ملف مزدوجي الجنسية سيتم التنسيق مع مدربي المنتخبات الوطنية من أجل الإستفادة من المواهب خاصة فى دوريات أوروبا.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة أعلن تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لـ الجبلاية خلفا لـ علاء نبيل.

قال شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: نتابع ملف مزدوجي الجنسية بالتنسيق مع مدربي المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها.

تابع شوقى غريب المدير الفنى لـ اتحاد الكرة: نبذل مجهودا فى الوقت الراهن من أجل تجهيز خطة للمنتخبات حتى أولمبياد 2032.

وشدد شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة على أن الهيلكة فى جميع الملفات لتطوير الكرة المصرية ستكون تحت إشرافه.

مسابقة 2007 لم يتم إلغائها

لفت شوقى غريب إلى أن مسابقة 2008 لم يتم إلغائها بقرار من اتحاد الكرة بل اندمجت مع نظيرتها 2007.

واصل شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة: سنقوم بدراسة كافة الأمور الخاصة بمسابقات الناشئين من أجل العمل على إستيعاب كافة اللاعبين الصغار فى قادم الأيام.