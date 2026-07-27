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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سجله حافل بالإنجازات .. أبو ريدة : تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لاتحاد الكرة لنجاحاته

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
هاني حسين

دافع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن قرار تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا للاتحاد، نافيًا أن يكون الاختيار جاء وفق مبدأ "أهل الثقة" فقط، مؤكدًا أنه يجمع بين "الثقة والخبرة" في آن واحد، مشيرًا إلى أن دور المدير الفني للاتحاد يرتبط بجميع الملفات الخاصة بمنتخبات الناشئين والمراحل السنية.


وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة "النهار": "لو راجعنا السيرة الذاتية لشوقي غريب في الناشئين، هو يمتلك سجلًا حافلًا من الإنجازات مع المنتخبات الوطنية."


وأوضح أبو ريدة أن تعيين شوقي غريب في منصب المدير الفني للاتحاد جاء نتيجة نجاحاته الكبيرة، سواء كلاعب أو كمدرب، مؤكدًا أن طبيعة المنصب تقوم على التخطيط للمستقبل والاهتمام بالمراحل السنية، وليس تدريب المنتخب الأول.


وأشار إلى أن شوقي غريب كان لاعبًا دوليًا كبيرًا، ويتمتع بكفاءة عالية، مستندًا إلى نجاحاته مع منتخب الشباب، وفي مقدمتها الحصول على برونزية كأس العالم تحت 20 عامًا عام 2001، والفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، إلى جانب عمله لسنوات ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسن شحاتة خلال الجيل الذهبي.

وأكد رئيس اتحاد الكرة أن دور المدير الفني للاتحاد هو دور تنظيمي وتنسيقي بين مختلف المنتخبات الوطنية، لافتًا إلى أن التعيينات الأخيرة داخل الاتحاد، سواء لشوقي غريب مديرًا فنيًا أو عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام، جاءت استنادًا إلى ما يمتلكانه من خبرات وكفاءة وسجل طويل في العمل الكروي.

وشدد أبو ريدة على أن المدير الفني لاتحاد الكرة يتولى مسؤولية إعادة تقييم اللاعبين، والإشراف على إعداد المنتخبات وتنظيم مسابقات المراحل السنية بالصورة المطلوبة، إلى جانب مسؤوليته المباشرة عن الجوانب الإدارية والخبرات الفنية المرتبطة بهذا المنصب.

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