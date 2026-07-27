أبو ريدة : مقترح زيادة عدد الأندية الأفريقية لم يكن بطلب من الأهلي

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مقترحه بزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لم يكن يستهدف مصر فقط، وإنما جاء لخدمة جميع دول شمال إفريقيا.



وأوضح أبو ريدة أن المقترح من الطبيعي ألا يحظى بقبول جميع دول القارة، نظرًا لاختلاف وجهات النظر والمصالح بين الاتحادات الوطنية.

وشدد رئيس اتحاد الكرة على أن النادي الأهلي لم يطلب منه في أي وقت التقدم بمقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، نافيًا وجود أي علاقة بين المقترح ورغبة النادي الأحمر.