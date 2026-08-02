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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوقي غريب يعقد اجتماعًا مع مدرب منتخب الناشئين استعدادًا لكأس العالم

شوقي غريب
شوقي غريب
إسلام مقلد

يستعد شوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة، لعقد اجتماع مع حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، لمناقشة برنامج إعداد المنتخب قبل المشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويولي شوقي غريب اهتمامًا كبيرًا بملف المنتخبات الوطنية، وعلى رأسها منتخب الناشئين، من أجل توفير أفضل برنامج إعداد قبل خوض منافسات المونديال، إلى جانب متابعة ملف تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، والذي لم يُحسم اسم مديره الفني حتى الآن.

خطة الإعداد الفني

ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع خطة الإعداد الفنية، وبرنامج المعسكرات والمباريات الودية، بهدف تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل انطلاق البطولة العالمية.

وفي إطار هذه الاستعدادات، يشارك منتخب مصر للناشئين بقيادة حسين عبد اللطيف في دورة ودية دولية تقام في سويسرا، بمشاركة عدد من المنتخبات الأوروبية والأفريقية، وذلك ضمن برنامج الإعداد لخوض كأس العالم تحت 17 عامًا.

انجاز كأس الأمم الإفريقية 

وكان منتخب مصر للناشئين قد حقق إنجازًا مميزًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، بعدما حصد أول ميدالية قارية للكرة المصرية في هذه الفئة العمرية منذ 29 عامًا، والثانية في تاريخ البطولة، بعد اللقب الذي توج به المنتخب عام 1997.

وأسفرت قرعة كأس العالم تحت 17 عامًا عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات قطر، وبنما، واليونان، في مجموعة يسعى خلالها "الفراعنة الصغار" لتحقيق بداية قوية والمنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

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