تابلت وترجمة فورية لـ 40 لغة بالذكاء الاصطناعي.. إليك مواصفات Moto Pad 70 Groove

أطلقت موتورولا جهاز Moto Pad 70 Groove اللوحي وهو مُصمم خصيصاً للترفيه. يجمع الجهاز بين شاشة عالية التحديث، ونظام صوت JBL متعدد السماعات، وحامل مدمج، وميزات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم برمجي طويل الأمد. يستهدف جهاز موتورولا اللوحي المستخدمين الباحثين عن جهاز متعدد الاستخدامات للبث المباشر، والعمل، والاستخدام اليومي.

مواصفات وميزات جهاز Moto Pad 70 Groove

مواصفات وميزات جهاز Moto Pad 70 Groove



يتميز جهاز Moto Pad 70 Groove بشاشة LCD مقاس 12.1 بوصة بدقة 2.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتقنية Dolby Vision، ودعم HDR10، ونطاق ألوان DCI-P3، وسطوع يصل إلى 800 شمعة في وضع السطوع العالي. ومن أبرز ميزاته نظام مكبرات الصوت JBL Pro المكون من 9 وحدات، والذي يشمل أربعة مكبرات صوت عالية التردد، وثلاثة مكبرات صوت منخفضة التردد، ومشعّين سلبيين مع دعم تقنية Dolby Atmos. كما يمكن استخدام الجهاز اللوحي كمكبر صوت بلوتوث، بينما تدعم ميزة Live Transcript الترجمة الفورية لأكثر من 40 لغة.

يحتوي الجهاز اللوحي من الداخل على معالج MediaTek Dimensity 7400 ، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية سعتها 256 جيجابايت. ويمكن توسيع سعة التخزين حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

ميزات جهاز موتو باد 70 جروف



يعمل جهاز Moto Pad 70 Groove ببطارية سعتها 10200 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع TurboPower بقوة 45 واط. وتدّعي موتورولا أن البطارية توفر ما يصل إلى 15 ساعة من مشاهدة فيديوهات يوتيوب، بينما يكفي شحنها لمدة 10 دقائق لتوفير ساعتين من الاستخدام. يعمل الجهاز بنظام Android 16، ومن المؤكد أنه سيتلقى تحديثات Android 17 وAndroid 18، بالإضافة إلى أربع سنوات من التحديثات الأمنية.

يحتوي الجهاز اللوحي أيضًا على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وتقنية واي فاي 6، وبلوتوث 5.4، وميكروفونين، ومنفذ USB من النوع C، وغطاء حماية شفاف في العلبة. يتميز بهيكل معدني فاخر بلون أزرق ، ويبلغ سمكه 6.8 ملم، ويزن حوالي 775 جرامًا، ويتضمن مسندًا جديدًا قابلًا للدوران 360 درجة.