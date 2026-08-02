قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ علوم سياسية: إدخال اللجنة التكنوقراطية إلى غزة أول خطوة لتنفيذ المرحلة الجديدة
ننشر تفاصيل فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)
قبل انطلاق الدوري.. ملفات شائكة تنتظر الأهلي والزمالك وبيراميدز في الميركاتو الصيفي
رابطة الأندية تقترب من إعلان موعد انطلاق الدوري.. الزمالك يدافع عن اللقب والذكاء الاصطناعي يحدد جدول المباريات
بعد قرار صندوق النقد.. تراجع كبير في أسعار الدولار الآن بالبنوك
رئيس رابطة الأندية الإسبانية يُهاجم «إنفانتينو» ويطلب طرده من الفيفا
كارتيرون يدافع عن زيزو: لا يستحق ما تعرض له
شوقي غريب لـ صدى البلد: طلبات المنتخب أوامر و أعمل على 5 ملفات لتطوير الكرة المصرية
للراغبين في السفر| شروط استكمال الدراسة خارج مصر 2026.. الضوابط والأوراق المطلوبة
وزير الاستثمار: تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات المستثمرين أولوية للترويج للفرص الصناعية
الزراعة تحذر من الإجهاد الحراري.. وتوجه نصائح عاجلة لحماية الثروة الحيوانية والدواجن
رئيس برشلونة السابق: لهذا السبب لم نتعاقد مع صلاح.. وحمزة عبدالكريم مستقبل الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تابلت وترجمة فورية لـ 40 لغة بالذكاء الاصطناعي.. إليك مواصفات Moto Pad 70 Groove

مواصفات وميزات جهاز Moto Pad 70 Groove
مواصفات وميزات جهاز Moto Pad 70 Groove
لمياء الياسين

أطلقت موتورولا جهاز Moto Pad 70 Groove اللوحي وهو  مُصمم خصيصاً للترفيه. يجمع الجهاز بين شاشة عالية التحديث، ونظام صوت JBL متعدد السماعات، وحامل مدمج، وميزات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم برمجي طويل الأمد. يستهدف جهاز موتورولا اللوحي المستخدمين الباحثين عن جهاز متعدد الاستخدامات للبث المباشر، والعمل، والاستخدام اليومي.

مواصفات وميزات جهاز Moto Pad 70 Groove

مواصفات وميزات جهاز Moto Pad 70 Groove

يتميز جهاز Moto Pad 70 Groove بشاشة LCD مقاس 12.1 بوصة بدقة 2.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتقنية Dolby Vision، ودعم HDR10، ونطاق ألوان DCI-P3، وسطوع يصل إلى 800 شمعة في وضع السطوع العالي. ومن أبرز ميزاته نظام مكبرات الصوت JBL Pro المكون من 9 وحدات، والذي يشمل أربعة مكبرات صوت عالية التردد، وثلاثة مكبرات صوت منخفضة التردد، ومشعّين سلبيين مع دعم تقنية Dolby Atmos. كما يمكن استخدام الجهاز اللوحي كمكبر صوت بلوتوث، بينما تدعم ميزة Live Transcript الترجمة الفورية لأكثر من 40 لغة.
يحتوي الجهاز اللوحي من الداخل على معالج MediaTek Dimensity 7400 ، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية سعتها 256 جيجابايت. ويمكن توسيع سعة التخزين حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

ميزات جهاز موتو باد 70 جروف
 

يعمل جهاز Moto Pad 70 Groove ببطارية سعتها 10200 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع TurboPower بقوة 45 واط. وتدّعي موتورولا أن البطارية توفر ما يصل إلى 15 ساعة من مشاهدة فيديوهات يوتيوب، بينما يكفي شحنها لمدة 10 دقائق لتوفير ساعتين من الاستخدام. يعمل الجهاز بنظام Android 16، ومن المؤكد أنه سيتلقى تحديثات Android 17 وAndroid 18، بالإضافة إلى أربع سنوات من التحديثات الأمنية.

يحتوي الجهاز اللوحي أيضًا على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وتقنية واي فاي 6، وبلوتوث 5.4، وميكروفونين، ومنفذ USB من النوع C، وغطاء حماية شفاف في العلبة. يتميز بهيكل معدني فاخر بلون أزرق ، ويبلغ سمكه 6.8 ملم، ويزن حوالي 775 جرامًا، ويتضمن مسندًا جديدًا قابلًا للدوران 360 درجة.

جهاز Moto Pad 70 Groove الجهاز اللوحي سعة تخزين تقنية واي فاي 6 بلوتوث 54 نظام Android 16

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026

امام عاشور.

رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

عمر مرموش

رسالة مانشستر سيتي حسمت الجدل.. هل يرحل عمر مرموش عن الفريق؟

خوان بيزيرا

إعلامي يكشف كواليس جديدة في أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

ترشيحاتنا

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض: استعراض خطوات جديدة تستهدف تحديث منظومة الرقابة على وسائط التبريد لتقليل الإنبعاثات

وزير الطيران

بروتوكول تعاون بين الطيران والأكاديمية العربية لتأهيل الكوادر البشرية وتنفيذ برامج الدراسات العليا

بنك ناصر

بنك ناصر يواصل دعم مبادرة "وظيفة تك" لتأهيل الشباب وربطهم بسوق العمل

بالصور

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت .. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل
بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل
بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد