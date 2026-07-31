رغم نجاح Galaxy S26.. قطاع الهواتف في سامسونج يسجل أول خسارة بتاريخه

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس، أن قطاع الهواتف الذكية التابع لها تكبد أول خسارة تشغيلية في تاريخه خلال الربع المالي الثاني من عام 2026، وذلك رغم تحقيق مبيعات قوية ونمو في الإيرادات، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار رقائق الذاكرة المدفوع بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة أن قسم Device eXperience (DX)، الذي يضم أعمال الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية، سجل خسارة تشغيلية بلغت 800 مليار وون كوري جنوبي (نحو 544 مليون دولار) خلال الربع الثاني من عام 2026، فيما جاءت معظم هذه الخسائر من قطاع الهواتف Mobile eXperience (MX).

وقالت سامسونج إن إيرادات قطاع الهواتف ارتفعت على أساس سنوي بفضل الأداء القوي لسلسلة Galaxy S26 الرائدة، إلى جانب المبيعات الجيدة لهواتف الفئة المتوسطة من سلسلة Galaxy A، إلا أن الأرباح التشغيلية تراجعت بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف المكونات، وعلى رأسها رقائق الذاكرة.

وأضافت الشركة أن الهواتف الرائدة، مثل Galaxy S26 Ultra وسلسلة Galaxy Z Fold 8، واصلت تحقيق أرباح جيدة، بينما واجهت الهواتف الاقتصادية تحديات كبيرة في الحفاظ على هوامش الربح، نظرا لارتفاع تكاليف التصنيع مقابل هامش الربح المحدود في هذه الفئة.

Galaxy S26 Ultra

وفي ضوء ذلك، أكدت سامسونج أنها ستعتمد خلال الفترات المقبلة على التركيز بصورة أكبر على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية لتعزيز الربحية وتحقيق نمو مستدام.

ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة قد ينعكس على أسعار الهواتف الذكية في مختلف الفئات، ليس فقط لدى سامسونج، بل لدى معظم الشركات المصنعة، مع توقعات بأن تكون الفئة السعرية بين 200 و500 دولار الأكثر تأثرا بنسبة الزيادة.

ورغم الضغوط التي تعرض لها قطاع الهواتف، استفادت سامسونج بشكل كبير من أعمالها في مجال أشباه الموصلات، باعتبارها أحد أكبر منتجي رقائق الذاكرة في العالم.

وأشارت الشركة إلى أن قطاع Device Solutions (DS)، المسؤول عن تصنيع الرقائق، سجل نموا في المبيعات بنسبة 56% مقارنة بالربع السابق، بينما حقق نشاط رقائق الذاكرة أعلى إيرادات وأرباح تشغيلية فصلية في تاريخ الشركة، مدفوعا بالطلب القوي على رقائق DRAM وHBM وNAND Flash.

وعلى مستوى الشركة ككل، سجلت سامسونج نتائج مالية قياسية، إذ بلغت الإيرادات المجمعة 171.5 تريليون وون كوري (نحو 119 مليار دولار)، بزيادة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصلت الأرباح التشغيلية إلى 89.5 تريليون وون (حوالي 62.2 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى فصلي في تاريخ الشركة.

كما أوضحت سامسونج أن ربحية السهم العادي والممتاز ارتفعت بنسبة 52%، لتسجل أحد أعلى المستويات بين شركات التكنولوجيا العالمية، ما يعكس قوة أداء أعمالها في قطاع أشباه الموصلات، رغم التحديات التي واجهها نشاط الهواتف الذكية.