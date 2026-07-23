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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مزايا عملاق سامسونج الجديد Galaxy Z Fold 8 Ultra

Galaxy Z Fold 8 Ultra
Galaxy Z Fold 8 Ultra
شيماء عبد المنعم

وسعت سامسونج تشكيلة هواتفها القابلة للطي هذا العام بإطلاق هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra، الذي يحمل علامة "ألترا" للمرة الأولى في سلسلة Fold، ورغم أن التسمية توحي بقفزة كبيرة مقارنة بالأجيال السابقة، فإن الهاتف يركز على تحسين تجربة الاستخدام عبر تطويرات تدريجية في العتاد والأداء، بدلا من تقديم تصميم جديد كليا.

زودت سامسونج هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra بمعالج أحدث، وبطارية أكبر، وسرعات شحن محسنة، وشاشة أكثر سطوعا، إلى جانب عدد من الترقيات التقنية التي تمنحه تجربة استخدام أكثر تطورا.

تصميم Galaxy Z Fold 8 Ultra

احتفظ Galaxy Z Fold 8 Ultra بالهوية التصميمية لسلسلة Fold، مع تحسينات أبرزها إعادة تصميم المفصلة، التي أصبحت توفر فتحا أكثر سلاسة وانسيابية مع تقليل المقاومة أثناء الاستخدام.

كما زادت سامسونج المسافة بين نصفي الهاتف عند طيه، ما يسهل عملية فتحه، في حين أصبح الجهاز أنحف بمقدار 0.1 ملم عند فتحه، وهو تغيير طفيف يصعب ملاحظته عمليا.

Galaxy Z Fold 8 Ultra

شاشة أكثر سطوعا وتجعد أقل وضوحا

واصلت سامسونج معالجة إحدى أبرز نقاط الضعف في الهواتف القابلة للطي، وهي التجعد  في منتصف الشاشة، وذلك عبر اعتماد هيكل جديد يتضمن طبقة من سبائك التيتانيوم أسفل لوحة OLED، ما يقلل من ظهور التجعد ويعزز متانة الشاشة.

ورغم أن التجعد لم يختفِ بالكامل، فإنه أصبح أقل وضوحا مقارنة بالأجيال السابقة، ويكاد لا يلاحظ عند تشغيل الشاشة.

كما رفعت الشركة السطوع الأقصى للشاشتين إلى 3000 شمعة، مع زيادة كثافة البكسلات في الشاشة الداخلية إلى 422 بكسلا لكل بوصة، بالإضافة إلى طبقة مضادة للانعكاسات لتحسين الرؤية في الأماكن المفتوحة.

Galaxy Z Fold 8 Ultra

معالج Snapdragon الأحدث وبطارية بتقنية جديدة

يتم تشغيل Galaxy Z Fold 8 Ultra، بواسطة معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy من كوالكوم، إلى جانب بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

ولأول مرة في سلسلة Fold، تستخدم سامسونج بطارية بتقنية السيليكون-كربون، كما ارتفعت سرعة الشحن السلكي إلى 45 وات، لتتوافق مع معظم هواتف سامسونج الرائدة، باستثناء Galaxy S26 Ultra الذي يدعم شحنا بقوة 60 وات.

Galaxy Z Fold 8 Ultra

كاميرات محسنة دون تغييرات جذرية

احتفظ الهاتف بالكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مع إضافة كاميرا واسعة للغاية Ultra-Wide جديدة بدقة 50 ميجابكسل، وهي نفسها المستخدمة في Galaxy S26 Ultra.

في المقابل، لم تحصل الكاميرا الرئيسية على فتحة العدسة f/1.4 الموجودة في S26 Ultra، كما بقيت كاميرا التقريب 3x بدقة 10 ميجابكسل دون تغيير عن الجيل السابق.

مزايا ذكاء اصطناعي جديدة

يعمل الهاتف بواجهة One UI 9 المبنية على Android 17، ويقدم مجموعة من مزايا Galaxy AI الجديدة، من بينها وضع Dual Recording المطور، الذي يسمح بالتصوير بالكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت نفسه، سواء بتقسيم أفقي أو رأسي.

كما أضافت سامسونج ميزة My FanCam، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاختيار شخص معين داخل مقطع فيديو تم تصويره مسبقا، ثم إنشاء نسخة جديدة تركز عليه فقط.

Galaxy Z Fold 8 Ultra
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