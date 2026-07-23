قائمة نادي بيراميدز لمعسكر تركيا استعدادا للموسم الجديد

أعلن الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة الجنوب إفريقي رولاني موكوينا عن قائمة الفريق التي ستخوض المعسكر الخارجي بتركيا والتي ستغادر اليوم الخميس.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود صابر - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - عودة الفاخوري - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - حسن طارق - يوسف ميشو - أحمد فوزي - زياد السعودي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس

بعثة بيراميدز تغادر لتركيا مساء اليوم

تغادر مساء اليوم، الخميس، القاهرة بعثة فريق نادي بيراميدز في طريقها إلى تركيا استعدادا لخوض معسكر الإعداد الخارجي تحضيرا للموسم الجديد.

وتغادر البعثة على متن طائرة خاصة من القاهرة مباشرة إلى مدينة أرضروم التركية التي يقيم بها الفريق معسكره والذي يمتد حتى يوم 9 أغسطس المقبل قبل العودة إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته اليومية في المدينة التركية طوال فترة المعسكر على أن يخوض 4 مباريات ودية قوية سيتم الإعلان الكشف عن أطرافها خلال الأيام المقبلة.