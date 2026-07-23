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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نبحث عن مهاجم أجنبي.. هاني سعيد يكشف موقف صفقات بيراميدز بالموسم الجديد

بيراميدز
بيراميدز
ميرنا محمود

كشف هاني سعيد، نجم الكرة المصرية السابق والمدير الرياضي لنادي بيراميدز، موقف عدد من الملفات الخاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة، سواء فيما يتعلق برحيل بعض اللاعبين أو تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة.

وقال سعيد، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2، إنه لم تصل أي عروض رسمية حتى الآن لثنائي الفريق مهند لاشين وزيكو، موضحًا أن الأمر لم يتجاوز مرحلة الاتصالات والمفاوضات الشفوية.

وأضاف أن هناك حديثًا مع عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في النادي، بشأن عروض من بعض الأندية الخليجية، لكنها لم تصل إلى مرحلة متقدمة حتى الآن، مؤكدًا أن وصول عرض قوي من الناحية الفنية والمادية سيكون محل دراسة، وقد يرحل اللاعب في حال كان المقابل مناسبًا ويصعب رفضه.

وعن تدعيم خط الهجوم، أوضح هاني سعيد أن بيراميدز يبحث عن مهاجم قوي لتعويض رحيل فيستون مايلي، مشيرًا إلى أن النادي يدرس التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وقال: "كنا نبحث عن مهاجم بمواصفات معينة،  وفيستون مايلي طلب 3 ملايين دولار للإستمرار، وفي الوقت الحالي أصبح من الصعب إيجاد مهاجم أجنبي قوي، ونواصل البحث عن اللاعب المناسب."

وعن إمكانية التعاقد مع أحمد حجازي، أكد المدير الرياضي لبيراميدز أنه لا توجد أي مفاوضات رسمية مع اللاعب حتى الآن، لكنه سيكون إضافة قوية حال إتمام التعاقد معه.

وأضاف أن النادي يسعى للتعاقد مع حارس مرمى صغير السن خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اعتزال شريف إكرامي، من أجل بناء مستقبل طويل المدى لهذا المركز.

واختتم هاني سعيد تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود أي مفاوضات مع حمدي فتحي في الوقت الحالي.

هاني سعيد بيراميدز صفقات بيراميدز مدحت شلبي

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