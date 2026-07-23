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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحكومة: نعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية ومختلف السلع.. نواب: خطوة تعزز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد الشعراوي

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار الحكومة في زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ثمن النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بتأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إن الحكومة تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية المتنوعة ومختلف السلع تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

وأوضح سلطان في تصريحات خاصة أن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي يمثل أحد أهم أدوات حماية الاقتصاد الوطني، إذ يسهم في ضمان استمرار توافر السلع الأساسية والوقود، ويمنح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع أي أزمات أو اضطرابات خارجية.

استمرار التوسع في إنشاء المخازن والصوامع

وشدد على أهمية استمرار التوسع في إنشاء المخازن والصوامع والبنية اللوجستية، بما يدعم قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

أكد النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن إعلان رئيس الوزراء بشأن زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع المختلفة يمثل رسالة طمأنة للمواطنين، ويعكس حرص الدولة على الاستعداد المبكر لمواجهة أي تطورات قد تؤثر على حركة التجارة أو سلاسل الإمداد.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إن الحكومة تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية المتنوعة ومختلف السلع تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

توفير احتياطيات كافية من السلع الأساسية 

وأشار نظير في تصريحاته إلى أن توفير احتياطيات كافية من السلع الأساسية يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار ويحد من أي محاولات للاستغلال أو الاحتكار، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك رؤية واضحة لإدارة الأزمات بكفاءة.

وأضاف أن استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان توافر السلع والوقود يؤكد أن الأمن الغذائي والطاقي يأتيان على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.

أشاد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس رؤية استباقية لحماية الأمن الاقتصادي والغذائي للمواطنين.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إن الحكومة تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية المتنوعة ومختلف السلع تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

 المتغيرات الإقليمية والدولية

وأوضح عبد الحميد في تصريحات خاصة أن المتغيرات الإقليمية والدولية تفرض على الدول امتلاك احتياطيات آمنة من السلع والوقود، وهو ما تعمل عليه الحكومة بصورة مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين دون تأثر بالأزمات الخارجية.

وأكد أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء منظومة قوية لتأمين الاحتياجات الأساسية، وهو ما انعكس على استقرار توافر السلع رغم التحديات العالمية، مشددًا على ضرورة مواصلة هذا النهج خلال المرحلة المقبلة.

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