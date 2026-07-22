برلماني: زيادة المخزون الإستراتيجي خطوة مهمة لدعم الأمن الغذائي واستقرار الاقتصاد

ثمن النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بتأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إن الحكومة تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية المتنوعة ومختلف السلع تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

وأوضح سلطان في تصريحات خاصة أن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي يمثل أحد أهم أدوات حماية الاقتصاد الوطني، إذ يسهم في ضمان استمرار توافر السلع الأساسية والوقود، ويمنح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع أي أزمات أو اضطرابات خارجية.

استمرار التوسع في إنشاء المخازن والصوامع

وشدد على أهمية استمرار التوسع في إنشاء المخازن والصوامع والبنية اللوجستية، بما يدعم قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.