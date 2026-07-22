رئيس برلمانية حماة الوطن يشيد بقرار محافظ السويس تعليق عمل عمال النظافة وقت ذروة الحرارة

أشاد النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بقرار محافظ السويس بتعليق عمل عمال النظافة خلال ساعات الذروة في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، مثمناً تلك اللمسة الإنسانية والقرار الإنساني في المقام الأول.

وأكد في الوقت ذاته أن القرار يعكس تقديرًا حقيقيًا لقيمة العامل المصري وحرصًا على سلامته وصحته في مواجهة موجات الحر المتزايدة خلال فصل الصيف.

وأكد العطيفي أن عمال النظافة يؤدون دورًا وطنيًا ومجتمعيًا بالغ الأهمية، ويستحقون توفير بيئة عمل آمنة تضمن عدم تعرضهم للمخاطر الصحية الناتجة عن العمل لساعات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة، لافتًا إلى أن الحفاظ على صحة العامل لا يقل أهمية عن انتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

وطالب العطيفي، رئيس مجلس الوزراء بدراسة تعميم هذا القرار على مستوى الجمهورية، وخاصة محافظات إقليم الصعيد التي تشهد ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، بما يضمن إعادة تنظيم مواعيد العمل خلال الفترات الأقل حرارة دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعزيز حقوق العمال

وأضاف أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، وأن مثل هذه القرارات الإنسانية تمثل ترجمة عملية لتوجهات القيادة السياسية في بناء بيئة عمل أكثر أمانًا وإنسانية، مشددًا على ضرورة وضع آلية موحدة للتعامل مع موجات الحر الشديدة لحماية العاملين في المهن المكشوفة بمختلف القطاعات.

واختتم العطيفي تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالحفاظ على الإنسان، وأن صحة العامل المصري يجب أن تظل أولوية في جميع السياسات والإجراءات التنفيذية، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تفرض واقعًا جديدًا يستوجب المزيد من إجراءات الحماية والرعاية.