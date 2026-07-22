برلماني: دعم صناعة الدواجن خطوة مهمة لضبط الأسواق

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الزراعة لدعم صناعة الدواجن تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التوازن في الأسواق، مشيرًا إلى أن تطوير هذه الصناعة ينعكس بشكل مباشر على توافر المنتجات واستقرار أسعارها لصالح المواطنين.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن صناعة الدواجن تعد من القطاعات الحيوية التي ترتبط بشكل وثيق بحياة المواطنين اليومية، باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للبروتين، موضحًا أن دعم المربين وتحديث العنابر ورفع كفاءة الإنتاج يسهم في تقليل تكاليف التشغيل وزيادة المعروض بالأسواق.

ارتفاع الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة

وأضاف عضو مجلس النواب أن ارتفاع الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة يعكس قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو إيجابية، مؤكدًا أن استمرار خطط التطوير وتوفير الدعم الفني والتمويلي للمربين من شأنه تعزيز استقرار السوق والحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأشار إلى أن تحديث قواعد البيانات الخاصة بصناعة الدواجن يمثل خطوة ضرورية لاتخاذ قرارات دقيقة في الوقت المناسب، خاصة في ظل أهمية وجود رؤية واضحة لحجم الإنتاج والاستهلاك واحتياجات السوق المحلية.

وأوضح النائب أن فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الداجنة يحقق مكاسب متعددة، من بينها دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل، وتشجيع المنتجين على زيادة الاستثمار، بما يضمن استدامة الصناعة خلال الفترة المقبلة.

وشدد محمد سمير على أن الحفاظ على صناعة الدواجن وتطويرها ليس فقط دعمًا للمربين، وإنما يمثل حماية للمستهلك المصري من خلال توفير منتج آمن ومستقر بأسعار مناسبة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق طفرة حقيقية في هذا القطاع الحيوي.