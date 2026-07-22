قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضمن قافلة «زاد العزة».. شاحنات إغاثية مصرية جديدة تتحرك صوب قطاع غزة
فابريزيو رومانو: من صبي كرات إلى كتابة التاريخ.. قصة حمزة عبد الكريم
مضيق هرمز يضيق على العالم.. انفجارات السفن تعيد شبح أزمة الطاقة
البابا لاون يصلي من أجل السلام خلال زيارة خاصة إلى دير مونتي كاسينو
هل صفر شهر الموت؟.. الإفتاء توضح حقيقة رفرفة روح المتوفي حول أهله
رئيس وزراء لبنان: استمرار مسار استرداد الأراضي المحتلة
الكاف يحسم اليوم زيادة عدد الأندية في دوري أبطال أفريقيا
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ إسكندرية» اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026
ماذا تغير في موازنة 2026/2027؟.. زيادة الدعم والأجور وخفض العجز دون ضرائب جديدة
الجيش الإيراني يستهدف القواعد الأمريكية بالأردن والكويت
شبحية ومتعددة المهام.. طائرات أمريكية تحلق في سماء إيران
وزير الري: متمسكون بحقوقنا المائية وفقا لقواعد القانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دعم للمربين وتطوير العنابر.. وزير الزراعة يصدر قرارات عاجلة للنهوض بصناعة الدواجن

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعدداً من ممثلي الشركات العاملة بالقطاع وممثلي قطاعي "الأمهات" و"بداري التسمين"، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، في لقاء دوري يأتي للوقوف على مستجدات الصناعة وتوفير كافة سبل الدعم والحلول اللوجستية للنهوض بالثروة الداجنة.

وأكد وزير الزراعة ان صناعة الدواجن، تعد أحد أركان الأمن الغذائي القومي ودعامة أساسية للاقتصاد المصري، لافتا إلى التزام الدولة المصرية بتوفير كافة سبل الدعم اللوجستي والتمويلي للمربين، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للأنشطة الداجنة، بما يضمن استدامة وتطوير هذه الصناعة الواعدة.

وأكد فاروق على أهمية الاستمرار في تحديث قواعد البيانات الرقمية والإلكترونية لصناعة الدواجن بشكل دوري، بما يضمن دقة البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في التوقيت المناسب، مع تعظيم الاستفادة من الخبرات التكنولوجية الحديثة والمتطورة.

ووجّه وزير الزراعة خلال اللقاء العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة بسرعة تحريك الملفات التصديرية، بهدف فتح آفاق وأسواق جديدة بالخارج لاستيعاب الفائض عن الاستهلاك المحلي؛ وذلك عقب تحقيق طفرة إنتاجية كبرى، حيث سجل الإنتاج المحلي من الطيور نحو 1.6 مليار طائر، بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 1.4 مليار طائر، كما ارتفع إنتاج بيض المائدة ليصل إلى نحو 16.5 مليار بيضة بزيادة تجاوزت 14% عن العام السابق الذي سجل 14 مليار بيضة.

وبحث اللقاء أيضا سبل دعم المربين مالياً ولوجستياً وفنياً بالتعاون والتنسيق الشامل مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، لتمويل تطوير وتحديث عنابر التربية وتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، للحد من الهدر وتحسين معدلات الأداء والإنتاج ورفع العائد الاقتصادي ودخل المربين، وتقديم التسهيلات التمويلية الميسرة للمربين للتوسع في أنشطة المنتجين، وشراء مستلزمات الإنتاج الرئيسية من كتاكيت وأعلاف وأدوية ولقاحات بيطرية.

الزراعة وزير الزراعة الدواجن منتجي الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

أحداث نهائي كأس العالم

قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟

أسعار الدواجن

حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات .. منتجى الدواجن والزراعة يكشفان مفاجآت صادمة

مشغولات ذهبية

عيار 21 يقترب من 6 آلاف .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

حالة الطقس

ذروة الصيف تبدأ الآن .. تحذير عاجل من موجة شديدة الحرارة الساعات المقبلة

حامد عبدالله

إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

جنيه ذهب

طلع تاني .. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026 في مصر

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | الشخير وانقطاع النفس يسبب مشكلة خطيرة للرجال.. تناول السكر أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

المفاصل

طرق طبيعية لعلاج آلام المفاصل

الشعر

اتدمر في الحر .. ماسك طبيعي يعالج تقصف الشعر

بالصور

احذر .. 10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا
10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا
10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

شبحية ومتعددة المهام.. طائرات أمريكية تحلق في سماء إيران

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

وزير الري: متمسكون بحقوقنا المائية وفقا لقواعد القانون الدولي

وزير الري
وزير الري
وزير الري

طريقة عمل التلبينة النبوية .. المقادير والخطوات وأبرز الفوائد

طريقة عمل التلبينة النبوية
طريقة عمل التلبينة النبوية
طريقة عمل التلبينة النبوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد