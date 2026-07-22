ضبط طن لحوم مذبوحة خارج المجازر ودواجن فاسدة داخل ثلاجة غير مرخصة بالعبور الجديدة

تمكنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز مدينة العبور الجديدة، من ضبط ما يقرب من طن من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الرسمية ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى الثلاجات غير المرخصة بمنطقة جمعية أحمد عرابي.



جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، لضمان سلامة المنتجات المتداولة وحماية المواطنين.



وقاد الحملة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، بمشاركة فريق من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالقليوبية، وبالتعاون مع جهاز مدينة العبور الجديدة، حيث استهدفت الحملة أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك.



وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط ثلاجة غير مرخصة تحتوي على كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى دواجن متغيرة في خواصها الطبيعية وتظهر عليها علامات الفساد، بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



كما عثرت اللجنة على قطعة لحوم نافقة ملقاة بجوار الثلاجة، وتم التحفظ عليها، فيما بلغت إجمالي المضبوطات نحو طن من اللحوم والدواجن.



وتم تحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما أكدت مديرية الطب البيطري استمرار حملاتها الرقابية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتصدي لأي محاولات لتداول أغذية فاسدة أو مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.