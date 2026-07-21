قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء: تحسين كفاءة الطاقة ضرورة وطنية وركيزة أساسية لتوفيرها بتكاليف أقل
الصفقة تمت.. منصف بكرار أهلاوي 4 سنوات والإعلان قريبا| خاص
تفوق مصري في تصنيف فيفا.. 5 من الفراعنة بين أفضل 10 لاعبين عرب في المونديال .. اعرف الترتيب
أمير هشام: مصطفى شوبير ضمن أفضل 10 حراس في كأس العالم 2026.. وثامنًا في تقييم فيفا
عاجل | الكويت: هجمات استهدفت محطات الكهرباء وتحلية المياه
ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 5278 قتيلًا
تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص
مستشفيات بنها الجامعية تنفي شائعة انفجار جهاز تكييف الباطنة: مجرد عطل فني والخدمة الطبية منتظمة
رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي وزير الداخلية الإيراني
اطمن على الآخر.. أهمية شريحة الطفل التي تقدمها الدولة وكيفية الاستفادة
الحكومة: تطوير صناعة الغزل والنسيج يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويعظم القيمة المضافة للقطن
بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يشهد تخريج أول دفعة من جامعة بنها الأهلية

احتفالية جامعة بنها الأهلية
احتفالية جامعة بنها الأهلية
إبراهيم الهواري

شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، احتفالية تخريج أول دفعة من طلاب الجامعة.

وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها السابق ، وأعضاء مجلس الأمناء، والقيادات الأكاديمية والإدارية بجامعتي بنها الأهلية والحكومية.


وفى كلمته قال الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، أن تخريج الدفعة الأولى من جامعة بنها الأهلية ثمرة سنوات من العمل والتخطيط والاستثمار في بناء الإنسان ويعكس  نجاح رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع بإنشاء الجامعات الأهلية، وتقديم تعليم جامعي حديث يواكب متطلبات سوق العمل.


ووجه محافظ القليوبية الشكر للدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيدا بجهودهم في بناء صرح أكاديمي متميز ، مؤكدا أن الجامعة تمثل امتدادا لجامعة بنها، مستفيدة من خبراتها العلمية وكوادرها الأكاديمية، بما أسهم في تقديم نموذج تعليمي يجمع بين الأصالة والتطوير، ويؤهل خريجين قادرين على المنافسة محليا ودوليا.
وهنأ محافظ القليوبية الخريجين وأولياء أمورهم، داعيا أبناءه الخريجين إلى مواصلة الاجتهاد والإبداع والإسهام في خدمة الوطن، مؤكدا استمرار دعم المحافظة لمؤسسات التعليم والبحث العلمي باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الدكتور جمال السعيد أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في مسيرة جامعة بنها الأهلية، التي تأسست وفق أحدث النظم التعليمية لتقديم تعليم جامعي متطور يواكب المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل من خلال برامج أكاديمية حديثة، وبيئة تعليمية متكاملة، بما يعزز دورها في دعم التنمية المستدامة وبناء أجيال قادرة على المنافسة والإبداع، تنفيذا لرؤية الدولة المصرية 2030.
وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى أن الجامعة نجحت خلال فترة وجيزة في بناء منظومة أكاديمية حديثة وربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة للمنافسة والتميز على مختلف المستويات.
وأضاف " السعيد" أن تخريج أول دفعة من طلاب الجامعة يجسد ثمرة الرؤية الاستراتيجية التي تبنتها الجامعة منذ انطلاقها والهادفة إلى إعداد كوادر تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الإبداع والابتكار، معربا عن ثقته في قدرة الخريجين على تحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية والإسهام بفاعلية في دعم خطط التنمية وخدمة المجتمع.
من جانبه أعرب الدكتور تامر سمير  عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعة، مؤكدا أن هذا اليوم يمثل ميلاد مرحلة جديدة في تاريخ الجامعة وتتويجا لحلم سعت الجامعة على تحقيقه منذ انطلاقها ، مشيرا إلى أن هذه الدفعة صاحبت تأسيس الجامعة وأسهمت في صياغة هويتها.
ووجه رئيس الجامعة رسالة إلى الخريجين، دعاهم فيها إلى التمسك بالقيم المهنية وأخلاقيات العمل، والاستمرار في التعلم والتطوير والابتكار، مؤكدا أن الجامعة حرصت منذ اليوم الأول على توفير بيئة تعليمية حديثة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع الاهتمام بالبحث العلمي وريادة الأعمال.
كما وجه الشكر لأولياء الأمور، مشيدا بدورهم في دعم أبنائهم طوال سنوات الدراسة، مؤكدا أن نجاح الخريجين هو ثمرة ما قدموه من تضحيات، وأن الجامعة تؤمن بأهمية الشراكة مع قطاعات الصناعة والأعمال لتقديم تعليم تطبيقي يواكب متطلبات سوق العمل.
وأشار رئيس الجامعة الى أن الجامعة مستمرة في تطوير برامجها الأكاديمية وتوسيع شراكاتها مع الجامعات والمؤسسات الدولية، بما يسهم في تخريج أجيال قادرة على قيادة التنمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
وقال الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية أن احتفال الجامعة بتخريج الدفعة الأولى من ستة برامج أكاديمية في ثلاث كليات يعكس نجاحها في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح " المغربى" أن الخريجين يمثلون أولى دفعات برنامجَي هندسة الميكاترونكس والأتمتة وهندسة نظم الاتصالات بكلية الهندسة، وبرنامجَي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتطوير البرمجيات والتطبيقات بكلية علوم الحاسب، إلى جانب برنامجَي المحاسبة ومعلوماتية الأعمال والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية بكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال.
وأضاف نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية إن هذا اليوم لا يمثل نهاية الرحلة الأكاديمية لطلابنا، بل هو بداية مرحلة جديدة مليئة بالفرص والتحديات، تتطلب منهم مواصلة التعلم والتطوير والإبداع ، حيث أثبت خريجونا خلال سنوات الدراسة قدرتهم على الاجتهاد والمثابرة والتميز، ونحن على ثقة بأنهم سيكونون سفراء مشرفين لجامعة بنها الأهلية في مختلف المواقع.
 

واختتمت الاحتفالية بتكريم الطلاب الخريجين والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء من الفرحة والفخر، بمشاركة أسرهم، في احتفال جسد بداية مرحلة جديدة في مسيرتهم المهنية، ورسخ مكانة جامعة بنها الأهلية كأحد الصروح التعليمية الحديثة فى منظومة التعليم العالي المصرى.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية رئيس جامعة بنها رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

طارق الشناوي

أرقام مش صحيحة.. طارق الشناوي يعلق على جدل إيرادات فيلمي محمد إمام والعوضي

ارشيفية

وكالة الطاقة الدولية تتابع أسواق النفط وسط تطورات الشرق الأوسط

الكويت

الكهرباء الكويتية: تعرض عدد من محطات توليد الطاقة وتحلية المياه لهجوم إيراني

بالصور

الطقس الحار وتأثيره على صحتك.. أعراض لا تتجاهلها في الصيف

الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..

بفستان محتشم.. زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها

درة تثير الجدل بفستان صيفي لافت

درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد