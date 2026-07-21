محافظ القليوبية يشهد تخريج أول دفعة من جامعة بنها الأهلية

شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، احتفالية تخريج أول دفعة من طلاب الجامعة.

وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها السابق ، وأعضاء مجلس الأمناء، والقيادات الأكاديمية والإدارية بجامعتي بنها الأهلية والحكومية.



وفى كلمته قال الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، أن تخريج الدفعة الأولى من جامعة بنها الأهلية ثمرة سنوات من العمل والتخطيط والاستثمار في بناء الإنسان ويعكس نجاح رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع بإنشاء الجامعات الأهلية، وتقديم تعليم جامعي حديث يواكب متطلبات سوق العمل.



ووجه محافظ القليوبية الشكر للدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيدا بجهودهم في بناء صرح أكاديمي متميز ، مؤكدا أن الجامعة تمثل امتدادا لجامعة بنها، مستفيدة من خبراتها العلمية وكوادرها الأكاديمية، بما أسهم في تقديم نموذج تعليمي يجمع بين الأصالة والتطوير، ويؤهل خريجين قادرين على المنافسة محليا ودوليا.

وهنأ محافظ القليوبية الخريجين وأولياء أمورهم، داعيا أبناءه الخريجين إلى مواصلة الاجتهاد والإبداع والإسهام في خدمة الوطن، مؤكدا استمرار دعم المحافظة لمؤسسات التعليم والبحث العلمي باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد الدكتور جمال السعيد أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في مسيرة جامعة بنها الأهلية، التي تأسست وفق أحدث النظم التعليمية لتقديم تعليم جامعي متطور يواكب المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل من خلال برامج أكاديمية حديثة، وبيئة تعليمية متكاملة، بما يعزز دورها في دعم التنمية المستدامة وبناء أجيال قادرة على المنافسة والإبداع، تنفيذا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى أن الجامعة نجحت خلال فترة وجيزة في بناء منظومة أكاديمية حديثة وربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة للمنافسة والتميز على مختلف المستويات.

وأضاف " السعيد" أن تخريج أول دفعة من طلاب الجامعة يجسد ثمرة الرؤية الاستراتيجية التي تبنتها الجامعة منذ انطلاقها والهادفة إلى إعداد كوادر تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الإبداع والابتكار، معربا عن ثقته في قدرة الخريجين على تحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية والإسهام بفاعلية في دعم خطط التنمية وخدمة المجتمع.

من جانبه أعرب الدكتور تامر سمير عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعة، مؤكدا أن هذا اليوم يمثل ميلاد مرحلة جديدة في تاريخ الجامعة وتتويجا لحلم سعت الجامعة على تحقيقه منذ انطلاقها ، مشيرا إلى أن هذه الدفعة صاحبت تأسيس الجامعة وأسهمت في صياغة هويتها.

ووجه رئيس الجامعة رسالة إلى الخريجين، دعاهم فيها إلى التمسك بالقيم المهنية وأخلاقيات العمل، والاستمرار في التعلم والتطوير والابتكار، مؤكدا أن الجامعة حرصت منذ اليوم الأول على توفير بيئة تعليمية حديثة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع الاهتمام بالبحث العلمي وريادة الأعمال.

كما وجه الشكر لأولياء الأمور، مشيدا بدورهم في دعم أبنائهم طوال سنوات الدراسة، مؤكدا أن نجاح الخريجين هو ثمرة ما قدموه من تضحيات، وأن الجامعة تؤمن بأهمية الشراكة مع قطاعات الصناعة والأعمال لتقديم تعليم تطبيقي يواكب متطلبات سوق العمل.

وأشار رئيس الجامعة الى أن الجامعة مستمرة في تطوير برامجها الأكاديمية وتوسيع شراكاتها مع الجامعات والمؤسسات الدولية، بما يسهم في تخريج أجيال قادرة على قيادة التنمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وقال الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية أن احتفال الجامعة بتخريج الدفعة الأولى من ستة برامج أكاديمية في ثلاث كليات يعكس نجاحها في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح " المغربى" أن الخريجين يمثلون أولى دفعات برنامجَي هندسة الميكاترونكس والأتمتة وهندسة نظم الاتصالات بكلية الهندسة، وبرنامجَي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتطوير البرمجيات والتطبيقات بكلية علوم الحاسب، إلى جانب برنامجَي المحاسبة ومعلوماتية الأعمال والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية بكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال.

وأضاف نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية إن هذا اليوم لا يمثل نهاية الرحلة الأكاديمية لطلابنا، بل هو بداية مرحلة جديدة مليئة بالفرص والتحديات، تتطلب منهم مواصلة التعلم والتطوير والإبداع ، حيث أثبت خريجونا خلال سنوات الدراسة قدرتهم على الاجتهاد والمثابرة والتميز، ونحن على ثقة بأنهم سيكونون سفراء مشرفين لجامعة بنها الأهلية في مختلف المواقع.



واختتمت الاحتفالية بتكريم الطلاب الخريجين والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء من الفرحة والفخر، بمشاركة أسرهم، في احتفال جسد بداية مرحلة جديدة في مسيرتهم المهنية، ورسخ مكانة جامعة بنها الأهلية كأحد الصروح التعليمية الحديثة فى منظومة التعليم العالي المصرى.