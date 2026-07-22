وزير البترول: ثورة يوليو ستظل محطة وطنية فارقة في تاريخ مصر

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يتقدم بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن جميع العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة لعام 1952.

وأضاف إن ثورة يوليو ستظل محطة وطنية فارقة في تاريخ مصر، أرست دعائم الدولة الحديثة، ورسخت قيم الاستقلال والكرامة، وأطلقت مسيرة البناء والتنمية، لتبقى مصدر إلهام متجدد في مواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا لوطننا العزيز.

وتابع إذ نحتفي بهذه الذكرى الخالدة، فإننا نجدد العهد على مواصلة العمل والعطاء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأكمل نسأل الله العلي القدير أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، وأن يوفقها لمزيد من التقدم والازدهار.