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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فاكهة غير متوقعة غنية بمضادات الأكسدة وتقوي المناعة

المناعة
المناعة
اسماء محمد

يعد الكيوي من الفواكه الشهية التي يحبها عدد كبير من الأشخاص ولكنها في نفس الوقت يمتلك قدرة على الحماية من أمراض عديدة.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك بفضل احتواء الكيوي على فيتامين C وفيتامين E، يُعدّ الكيوي مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة .

تُحارب هذه العناصر الغذائية تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة ، والتي تنشأ من أشعة الشمس، والسموم الموجودة في الهواء، وعوامل الحياة اليومية ويُمكن أن يُساهم تناول مضادات الأكسدة في نظامك الغذائي في التخلص من بعض أضرار الجذور الحرة وتعزيز صحتك.

إن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الكيوي، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض، بما في ذلك بعض أنواع السرطان وأمراض القلب.

احصل على مضادات الأكسدة من الفواكه والخضروات الكاملة، وليس من المكملات الغذائية وليس لدينا دليل على أن المكملات الغذائية يمكنها الوقاية من الأمراض كما تفعل مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات.

قد يساعدك تناول الكيوي وغيره من الفواكه والخضراوات على الشعور بتحسن خلال فصل الشتاء فمضادات الأكسدة الموجودة في الكيوي تعزز جهاز المناعة خلال موسم البرد والإنفلونزا، وقد تساعد على تحسين مزاجك.

الكيوي فوائد الكيوي مضادات الأكسدة المناعة جهاز المناعة

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