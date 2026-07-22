قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابطة الدوري الأمريكي تفتح تحقيقا مع إنتر ميامي بسبب صفقة كاسيميرو
بعد تنقية بطاقات التموين.. الحكومة تكشف خطة تطوير منظومة الدعم ومنافذ صرف السلع
عطلة 3 أيام من بكرة.. إجازة 23 يوليو 2026 للحكومي والخاص
نقابة المهن التمثيلية تقر تفعيل حق الأداء العلني للفنانين
زيلينسكي: أجريت حوارًا جيدًا مع مبعوثَي ترامب بشأن مسار السلام في أوكرانيا
بالتحية العسكرية.. ترامب يودع 4 جنود أمريكيين قتلوا في حرب إيران
الحرارة تواصل الارتفاع.. وتحذيرات من الشبورة وارتفاع الأمواج بخليج السويس
واشنطن تُبلغ إسرائيل نيتها تصعيد الهجمات على إيران خلال الأيام المقبلة
رئيس البحوث الفلكية يطمئن المصريين: مصر تشهد زلزالًا كل يومين.. وهذا سبب عدم الشعور به
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء
البابا تواضروس للأطفال: اعرفوا مصر أولًا.. وخمس حكايات تغرس حب الوطن في القلوب
خالد عكاشة: واشنطن وطهران في مأزق.. واستهداف المنشآت المدنية قد يوسع نطاق الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نقابة المهن التمثيلية تقر تفعيل حق الأداء العلني للفنانين

أشرف زكي
أشرف زكي
محمد نبيل

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال اجتماع موسع عقد مساء اليوم مع أعضاء النقابة، إقرار تفعيل قانون حق الأداء العلني، موضحًا أن هذا الحق يُعد ضمانة مهمة تتيح للفنان الحصول على عائد مادي عن أعماله الفنية عند إعادة عرضها عبر مختلف المنصات والقنوات. 

وشدد نقيب المهن التمثيلية على حرصه التام على استقرار القطاع الفني، معربًا عن أمله في أن يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية تحقق التوازن بين حماية حقوق الفنانين واستمرار نمو صناعة السينما والدراما.

من جانبه، عبر الفنان والنائب ياسر جلال عن فخره بهذه اللحظة التي وصفها بالتاريخية، مؤكدًا أن الفنانين ليسوا في خصومة مع أي طرف على الإطلاق، وأن كل ما يسعون إليه هو نيل حقوقهم المشروعة.

وأضاف جلال أن استمرار الاستفادة من الأعمال السابقة يمنح الفنانين مصدر دخل يليق بسنوات عطائهم، خاصة في ظل تراجع فرص العمل مع مرور الوقت مقارنة بفترات النشاط الفني الأوسع.

نقابة المهن التمثيلية قانون حق الأداء العلني أشرف زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود

حادث مطروح

بعد مصرع وإصابة 21 شخصا..الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة

قانون الإيجار القديم

قرار عاجل من مفوضية الدستورية بشأن دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم

الزمالك

6 قرارات في الزمالك بشأن بيع وإعارة اللاعبين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

كان بيزور شقيقته.. وفاة عجوز مسن عقب سقوطه من الطابق الثالث لاختلال توازنه بالمحلة

صحة الغربية

إنجاز للقطاع الصحي بالغربية.. وحدة طب أسرة شبراتنا تحصل على الاعتماد المبدئي وفق معايير الجودة القومية GAHAR

المتهم

بسبب التأخر في إحضار المشاريب.. قائد سيارة يحطم محتويات مقهى بالبحيرة

بالصور

طريقة المكرونة البشاميل الجوسي

طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..
طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..
طريقة المكرونة البشاميل الجوسي ..

بـ 5 آلاف جنيه.. طريقة ترخيص سيارة طعام متنقلة

ترخيص سيارة طعام
ترخيص سيارة طعام
ترخيص سيارة طعام

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..

زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها

بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها
بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها
بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها

فيديو

أغنية أنا الصياد

أنا الصياد .. أغنية جديدة لمصطفى كامل من كلماته وألحانه

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد