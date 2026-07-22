نقابة المهن التمثيلية تقر تفعيل حق الأداء العلني للفنانين

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال اجتماع موسع عقد مساء اليوم مع أعضاء النقابة، إقرار تفعيل قانون حق الأداء العلني، موضحًا أن هذا الحق يُعد ضمانة مهمة تتيح للفنان الحصول على عائد مادي عن أعماله الفنية عند إعادة عرضها عبر مختلف المنصات والقنوات.

وشدد نقيب المهن التمثيلية على حرصه التام على استقرار القطاع الفني، معربًا عن أمله في أن يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية تحقق التوازن بين حماية حقوق الفنانين واستمرار نمو صناعة السينما والدراما.

من جانبه، عبر الفنان والنائب ياسر جلال عن فخره بهذه اللحظة التي وصفها بالتاريخية، مؤكدًا أن الفنانين ليسوا في خصومة مع أي طرف على الإطلاق، وأن كل ما يسعون إليه هو نيل حقوقهم المشروعة.

وأضاف جلال أن استمرار الاستفادة من الأعمال السابقة يمنح الفنانين مصدر دخل يليق بسنوات عطائهم، خاصة في ظل تراجع فرص العمل مع مرور الوقت مقارنة بفترات النشاط الفني الأوسع.