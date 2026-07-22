قطر ترحب بحظر هولندا وبلجيكا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

رحبت دولة قطر بحظر مملكة هولندا ومملكة بلجيكا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وعدته خطوة مهمة تدعم الجهود الرامية لردع سياسات الاحتلال الاستيطانية باعتبارها انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء، عن أمل دولة قطر في أن تتخذ المزيد من الدول خطوات مماثلة في هذا السياق، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت الوزارة القطرية، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.