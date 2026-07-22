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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدل واسع حول عريضة تطالب باستبعاد الأرجنتين من بطولات كأس العالم

الأرجنتين
الأرجنتين
حمزة شعيب

خسر المنتخب الأرجنتيني لقب بطولة كأس العالم 2026 عقب هزيمته أمام منتخب إسبانيا في المباراة النهائية بهدف دون رد، في مواجهة حُسمت خلال الأشواط الإضافية.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد لصالح المنتخب الإسباني في الدقيقة 106 من زمن الشوط الإضافي الثاني، ليمنح بلاده اللقب العالمي على حساب حامل اللقب السابق.

وعقب المباراة، تصاعدت حالة الجدل حول مشاركة المنتخب الأرجنتيني، بعدما أشارت تقارير إعلامية فرنسية، من بينها "راديو مونتي كارلو"، إلى توقيع أكثر من 23 مليون شخص على عريضة إلكترونية تطالب باستبعاد الأرجنتين من منافسات كأس العالم.

وبحسب ما ورد؛ شارك في التوقيع على العريضة أشخاص من 170 دولة مختلفة؛ ما جعلها تقترب من تسجيل رقم قياسي عالمي ضمن موسوعة جينيس، حيث تهدف إلى المطالبة باستبعاد المنتخب الأرجنتيني نهائياً من البطولة.

وتضمنت العريضة، اتهامات للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وبعض الحكام، بالانحياز لصالح المنتخب الأرجنتيني ونجم الفريق ليونيل ميسي، حيث عبّر الموقعون عن اعتراضهم على ما وصفوه بعدم تكافؤ الفرص في المنافسة.

وجاء في نص العريضة: "لماذا يتعين على بقية العالم المنافسة.. بينما الفائز معروف مسبقاً؟.. استبعدوا الأرجنتين من كأس العالم.. وامنحوا الجميع فرصة عادلة".

وكانت العريضة قد تجاوزت هدفها الأولي المتمثل في جمع 5 ملايين توقيع، واقتربت من الرقم القياسي العالمي لأكثر العرائض الإلكترونية حصولاً على توقيعات، والمسجل بنحو 24 مليون توقيع عام 1997.

ورغم الانتشار الكبير للعريضة؛ لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن مطالبها.

فيما اختتم القائمون عليها، رسالتهم، بالإشارة إلى أن “الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يستجب لمطالبهم”، مع توجيه الشكر إلى المنتخب الإسباني بعد فوزه باللقب.

الأرجنتين كأس العالم 2026 كأس العالم إسبانيا

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