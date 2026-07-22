ترامب يحضر مراسم استقبال جثامين 4 جنود أمريكيين ضحايا هجمات إيرانية

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حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مراسم استقبال جثامين أربعة جنود أمريكيين قتلوا خلال موجة التصعيد الأخيرة في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأدى الرئيس الأمريكي التحية العسكرية أثناء نقل أربعة نعوش مغطاة بالأعلام الأمريكية من طائرة خلال المراسم الرسمية التي أقيمت في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ورافق ترامب مسؤولون في الإدارة، من بينهم وزير الدفاع بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب على انفراد مع أفراد عائلات الضحايا.

وأعلن البيت الأبيض أن إحدى العائلات ستنضم إلى ترامب على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون" في وقت لاحق اليوم، عندما يتوجه إلى فعالية في ولاية جورجيا، حيث تقيم العائلة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت في بيانين منفصلين مقتل الجنود الأربعة، وهم اللفتنانت تايلر جيمس فيان (25 عاما)، ‌والسيرجنت أنجيل ⁠إس. رامبرساد (28 عاما)، والجندية إيزابيلا جونزاليس (19 عاما). والسيرجنت مايكل إيمانويل سوينتون (30 عاما).

واستأنفت الولايات المتحدة قبل أيام ضرب مواقع داخل إيران، التي شنت اعتداءات على البحرين والكويت والأردن، أدانتها مصر وعدة دول عربية.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران، في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال الذي بدأ في 28 فبراير الماضي، وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل.

وفي 8 يوليو الجاري، أعلن الرئيس ترامب انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران.