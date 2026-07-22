تحرك استراتيجي.. دلالات استضافة مصر لاجتماعات دعم السلم في القرن الأفريقي

تواصل مصر ترسيخ حضورها في القضايا الإقليمية والإفريقية، من خلال استضافة سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى الهادفة إلى دعم السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي، وهي واحدة من أكثر المناطق أهمية وحساسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متزايدة، تتعلق بالأمن والاستقرار، وحماية الممرات البحرية، ومواجهة الإرهاب، وهو ما يمنح هذه الاجتماعات أهمية خاصة، باعتبارها جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية ودعم الحلول السياسية للأزمات.

القاهرة تستضيف اجتماعات رباعية

استضافت القاهرة سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى، عقد خلالها وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي لقاءات منفصلة مع وزير خارجية إريتريا عثمان صالح، ووزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية عبد السلام عبدي علي، إلى جانب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، جاءت الاجتماعات في إطار التنسيق والتشاور بين الأطراف المعنية لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ السلم ومواجهة التحديات الأمنية.

لماذا يحظى القرن الأفريقي بهذه الأهمية؟

يمثل القرن الأفريقي أحد أهم الأقاليم الاستراتيجية في العالم، نظرًا لإطلالته على البحر الأحمر وخليج عدن، اللذين يشكلان أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية.

كما تضم المنطقة دولًا ذات أهمية جيوسياسية كبيرة، مثل الصومال وإريتريا وجيبوتي وإثيوبيا، وترتبط بصورة مباشرة بحركة الملاحة المؤدية إلى قناة السويس، التي تعد شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية وأحد أهم الموارد الاقتصادية لمصر.

وتشهد المنطقة أيضًا تنافسًا متزايدًا بين القوى الدولية والإقليمية، التي تسعى إلى تعزيز وجودها من خلال الشراكات الاقتصادية والاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية.

ارتباط مباشر بالأمن القومي المصري

يرتبط استقرار منطقة القرن الأفريقي ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، في ظل الموقع الجغرافي للمنطقة وما تمثله من أهمية لأمن البحر الأحمر وحركة التجارة الدولية.

ومن هذا المنطلق، تضع القاهرة دعم الاستقرار في المنطقة ضمن أولويات سياستها الخارجية، باعتباره جزءًا من حماية مصالحها الاستراتيجية، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وتشجيع الحلول السياسية للنزاعات، بما يحد من تداعيات الأزمات على دول الجوار.

كما يمثل استقرار الصومال عنصرًا مهمًا في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وتأمين خطوط الملاحة الدولية، والحد من ظواهر مثل القرصنة والهجرة غير النظامية.

رسائل سياسية تحملها الاجتماعات

تعكس الاجتماعات التي استضافتها القاهرة استمرار الدور المصري في إدارة الملفات الإقليمية عبر الحوار والتنسيق مع مختلف الأطراف، بما يعزز فرص التوصل إلى حلول مشتركة للتحديات القائمة.

كما تؤكد مشاركة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية اهتمام واشنطن بملف القرن الأفريقي، في ظل التنافس الدولي على المنطقة، وارتباطها بقضايا أمن البحر الأحمر والطاقة والتجارة العالمية.

وتعكس الاجتماعات أيضًا حرص القاهرة على توسيع دائرة التنسيق مع الدول الإفريقية والشركاء الدوليين، بما يدعم الاستقرار ويعزز فرص التنمية في المنطقة.

البحر الأحمر.. حاضر في كل التحركات

ورغم أن الاجتماعات ركزت على دعم السلم والأمن، فإن أمن البحر الأحمر ظل حاضرًا باعتباره أحد الملفات الأكثر ارتباطًا باستقرار القرن الأفريقي.

فالمنطقة تمثل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتعبر من خلالها نسبة كبيرة من حركة التجارة العالمية، وهو ما يجعل أي اضطرابات أمنية أو سياسية تنعكس بصورة مباشرة على الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد، وقناة السويس.

ومن هنا، تحرص مصر على دعم كل الجهود التي تستهدف الحفاظ على أمن البحر الأحمر، ومنع تصاعد التوترات في محيطه، باعتباره مسؤولية مشتركة للدول المطلة عليه.

تنسيق لمواجهة التحديات الأمنية

تواجه دول القرن الأفريقي تحديات متشابكة، تشمل الإرهاب، والنزاعات الداخلية، والقرصنة البحرية، والهجرة غير النظامية، إضافة إلى الأزمات الإنسانية الناتجة عن الصراعات والتغيرات المناخية.

وتأتي الاجتماعات في إطار تعزيز التنسيق بين الدول المعنية لمواجهة هذه التحديات، من خلال تبادل الرؤى، ودعم جهود بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون الأمني والسياسي، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الإقليمي.

عودة قوية إلى العمق الإفريقي

تعكس التحركات المصرية المتواصلة في القارة الإفريقية، واستضافة مثل هذه الاجتماعات، استمرار نهج القاهرة القائم على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، ودعم الحلول السلمية، وتكثيف التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال السنوات الأخيرة، عززت مصر حضورها داخل القارة عبر المشاركة في المبادرات الإقليمية، ودعم جهود الوساطة، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالبعد الإفريقي في السياسة الخارجية المصرية.

ماذا يمكن أن تحقق هذه الاجتماعات؟

تكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها توفر منصة للحوار والتشاور بين الأطراف المعنية، بما يسهم في تقريب وجهات النظر، وبناء تفاهمات حول القضايا الأمنية والاستراتيجية التي تواجه المنطقة.

كما تعزز فرص التنسيق بين الدول الإفريقية وشركائها الدوليين، وتدعم الجهود الرامية إلى احتواء الأزمات قبل تفاقمها، والحفاظ على أمن الممرات البحرية، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا لدفع جهود التنمية والاستثمار.

القاهرة تؤكد دورها الإقليمي

تعكس استضافة مصر للاجتماعات الرباعية الخاصة بدعم السلم والأمن في القرن الأفريقي استمرار الدور المصري في القارة الإفريقية، انطلاقًا من إدراكها أن استقرار جوارها الإقليمي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية.

وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، تواصل القاهرة توظيف أدواتها الدبلوماسية لتعزيز الحوار، وتنسيق المواقف مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يدعم الاستقرار ويحافظ على أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ويعزز فرص التعاون والتنمية في واحدة من أكثر المناطق أهمية على خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

ومن جانبها، قالت الباحثة في الشأن الإفريقي، نداء كسبر، إن استضافة القاهرة لهذه الاجتماعات تعكس استمرار اهتمام مصر بتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، باعتبارها منطقة ترتبط بصورة مباشرة بأمن البحر الأحمر وحركة التجارة الدولية، فضلًا عن تأثير التطورات فيها على الأمن الإقليمي والقاري. كما تؤكد هذه التحركات اعتماد القاهرة على الدبلوماسية والحوار كأداة رئيسية للتعامل مع الملفات الإقليمية المعقدة.

وأضافت في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاجتماعات تأتي في توقيت يشهد تزايدًا في الاهتمام الدولي بمنطقة القرن الأفريقي، في ظل التنافس بين القوى الكبرى على تعزيز حضورها السياسي والاقتصادي، وهو ما يمنح التنسيق بين الدول المعنية أهمية إضافية، خاصة فيما يتعلق بدعم مؤسسات الدولة، ومواجهة الإرهاب، والحفاظ على أمن الممرات البحرية.