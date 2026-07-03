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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر وإريتريا تؤكدان تعزيز التعاون بشأن أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره في ارتريا
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره في ارتريا
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد عثمان صالح، وزير خارجية دولة إريتريا الشقيقة، يوم الجمعة ٣ يوليو، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات المصرية الإريترية من زخم متنامي، مشيداً بمخرجات الزيارة الثنائية الناجحة لفخامة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى مصر بما أسهم في دفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكداً التطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية.

كما أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لدولة إريتريا للحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، ومؤكداً أهمية احترام سيادة ووحدة الدول المطلة على البحر الأحمر.

في ذات السياق، تبادل الوزيران الرؤى حول مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطي على دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار الإقليمي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي عثمان صالح وزير خارجية دولة إريتريا العلاقات المصرية الإريترية

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