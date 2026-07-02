وزير خارجية البحرين يطالب مجلس الأمن بآلية لمراقبة وقف الهجمات الإيرانية

طالب وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، مجلس الأمن الدولي ، اليوم/الخميس/، باتخاذ إجراءات فعالة لضمان وقف الهجمات الإيرانية على بلاده، داعيًا إلى إنشاء آلية لمراقبة التنفيذ وضمان المساءلة.

وقال الزياني، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن إيران، إن البحرين تعرضت منذ 28 فبراير الماضي لما مجموعه 808 هجمات، شملت 203 صواريخ باليستية و605 طائرات مسيرة مسلحة.

وأضاف الزياتى أن هذه الهجمات استهدفت عمدًا منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية ومناطق سكنية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 465 آخرين.

وأكد وزير خارجية البحرين أن الوقائع على الأرض تدحض ما وصفه بادعاء إيران أن هذه الهجمات موجهة فقط ضد أهداف عسكرية، مشيرًا إلى حادث وقع في 5 أبريل الماضى، عندما أصابت طائرة مسيرة إيرانية خزانًا للأمونيا يقع داخل منطقة سكنية مكتظة.

وأوضح أنه لولا التدابير الاحترازية وقرار إفراغ الخزان مسبقًا، لكان تسرب غاز الأمونيا السام قد تسبب في كارثة إنسانية واسعة النطاق.

ورفض الزياني كذلك ما وصفه بادعاء إيران أن هذه الأعمال تأتي ردًا على أفعال دولة أخرى، مؤكدًا أن البحرين "دولة مستقلة ذات سيادة وليست طرفًا في أي نزاع".

وشدد على أن الهجمات تمثل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي حظي بتأييد 136 دولة عضوًا.

وقال إن ما يثير قلقًا أكبر هو استمرار هذه الهجمات بعد تعهد إيران، بموجب مذكرة التفاهم، بوقف دائم للعمليات العسكرية، قبل أن تخرق هذا الالتزام خلال أيام.

وطالب وزير خارجية البحرين بوقف فوري وكامل لهذه الهجمات، داعيًا مجلس الأمن إلى إنشاء آلية فعالة لمراقبة التنفيذ وضمان المحاسبة.

وأضاف أن مصداقية مجلس الأمن تقاس بقدرته على حماية الدول المسالمة وردع المعتدين من خلال تنفيذ قراراته، معربًا عن ثقته في أن المجلس سيرتقي إلى مستوى هذه المسؤولية.