أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني في مصر اليوم

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026 داخل البنك الأهلي المصري، وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنك.

أسعار الدولار

استقر سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الكندي 36.17 جنيه للشراء و36.28 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأسترالي 35.54 جنيه للشراء و35.79 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأوروبية

وسجل اليورو الأوروبي 58.06 جنيه للشراء و58.30 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 67.93 جنيه للشراء و68.19 جنيه للبيع.

وتداول الفرنك السويسري عند 61.71 جنيه للشراء و62.02 جنيه للبيع.

سجل الكرون الدانماركي 7.76 جنيه للشراء و7.79 جنيه للبيع. ووصل سعر الكرون النرويجي 5.31 جنيه للشراء و5.33 جنيه للبيع بينما سجلت الكرونا السويدية 5.26جنيه للشراء و5.29 جنيه للبيع.



أسعار العملات الآسيوية

سجل سعر الـ100 ين ياباني 31.4951 جنيه للشراء و31.6412 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم الإثنين سجل 7.46 جنيه للشراء و 7.48 جنيه للبيع.