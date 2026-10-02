حقيقة الأزمة بين محمد صلاح وحسام حسن

كشف الإعلامي إيهاب الكومي حقيقة وجود أزمة بين محمد صلاح، قائد منتخب مصر، وحسام حسن، المدير الفني للفراعنة، عقب التعادل مع أنجولا، خاصة بعد تصريحات العميد بشأن استبدال صلاح خلال المباراة لأسباب فنية.



وقال إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «أزمة مالهاش لازمة، قلت في وقت سابق أنا متأكد من حسن نية حسام حسن بحكم معاشرتي له سنين طويلة، تصريحاته قبل مباراة أنجولا خانه التعبير عندما تحدث عن الشناوي والدوري المصري».



وأضاف: «النادي الأهلي كعادته يدافع عن ولاده، واللي زوّد الدنيا أكتر التعادل اللي حصل مع أنجولا، ثم كان بيانًا ناريًا من النادي الأهلي بخصوص أزمة تصريحات حسام حسن عن الشناوي».



وتابع: «الأمور زادت اشتعالًا عندما قال حسام حسن إن تغيير محمد صلاح تغيير فني، ثم ردة فعل محمد صلاح بعدم لعب مباراة جنوب السودان بسبب أرضية الملعب الترتان».



وأشار إلى أن محمد صلاح في جلسة قال للجهاز الفني عدم ضرورة تواجده في مباراة جنوب أفريقيا، والبعض قال إن صلاح غادر غاضبًا ولن يتواجد في مباراتي جنوب السودان وجنوب أفريقيا، لكن صلاح قرر المغادرة خوفًا من اللعب على ملعب الترتان.



وأكد: «محمد صلاح قيمة كبيرة للغاية، لماذا ينصفه التاريخ ونبخسه حقه؟ ومن مصادر مقربة، لم تحدث أي أزمة بين محمد صلاح وحسام حسن بعد مباراة أنجولا».



وأوضح: «بعد مباراة أنجولا، حسام حسن شكر اللاعبين على الأداء في مباراة أنجولا، وقال إنه يتحمل الأخطاء والنتيجة التي حدثت في مباراة أنجولا، ثم حدثت جلسة خفيفة لمدة خمس دقائق بين صلاح وحسام حسن، قال فيها صلاح إنه لن يستطيع المشاركة في مباراة جنوب السودان، ثم احتضن الثنائي بعضهما البعض، وغادر محمد صلاح معسكر المنتخب في اليوم التالي في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا».