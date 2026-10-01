إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق قنا الزراعى الغربى

أصيب 8 أشخاص بينهم أطفال، في حادث انقلاب تروسيكل بطريق قنا الزراعي الغربى أمام قرية دنفيق بمركز نقادة.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال، في حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الزراعي أمام قرية دنفيق بمركز نقادة.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نقادة المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

