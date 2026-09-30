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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ قنا يشهد انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بالمدارس

انطلاق مبادرة أمراض التغذية
انطلاق مبادرة أمراض التغذية
يوسف رجب

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، يرافقه طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية «الأنيميا والسمنة والتقزم» لدى طلاب المرحلة الابتدائية بمحافظة قنا، للعام الدراسي 2026/2027، والتي نظمت بمدرسة قنا الرسمية للغات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، والدكتور محمد مصطفى، مدير عام فرع التأمين الصحي بجنوب الصعيد، والدكتورة غادة مسلم، مدير العيادات بفرع التأمين الصحي، والنائب مصطفى محمود، عضو مجلس النواب، وأشرف سعد، مدير عام إدارة قنا التعليمية، ورامي نجدي، مدير المدرسة، إلى جانب أعضاء الفرق الطبية وهيئة التدريس بالمدرسة.


 

تشكيل 94 فريقًا طبيًا

وأكد نائب محافظ قنا أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بين طلاب المرحلة الابتدائية، من خلال تشكيل 94 فريقًا طبيًا مدربًا، منها 22 فريقًا يعمل بمدارس قطاع الحضر و72 فريقًا بمدارس قطاع الريف، بهدف اكتشاف الحالات الإيجابية وإحالتها إلى عيادات الربط التابعة للتأمين الصحي والمنتشرة بمختلف مراكز المحافظة، لاستكمال إجراءات العلاج من خلال الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وإجراء الفحص الطبي بمعرفة نخبة من الأطباء المتخصصين، وصرف العلاج ومتابعة الحالات حتى تمام الشفاء.

وأوضح نائب محافظ قنا أن المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، مشيرا إلى أن تنفيذ المبادرة يأتي بالتنسيق بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم وفرع هيئة التأمين الصحي بقنا، مع وضع الآليات اللازمة لتحسين التغذية والحالة الصحية للطلاب، بما يدعم جهود الدولة في بناء جيل يتمتع بصحة جيدة وقادر على مواصلة مسيرته التعليمية بكفاءة.

فيما ثمّن وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الدعم المستمر والرعاية البالغة التي يوليها اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، للنهوض بالمنظومة التعليمية، مؤكداً أنها تسهم بشكل مباشر في مساندة العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى التعليمي داخل مدارس المحافظة.
 

فحص طلاب الصف الأول الابتدائي

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إن المبادرة الرئاسية هذا العام تأتي استكمالًا لفعاليات المبادرة التي تم تنفيذها خلال الأعوام السابقة، وتشمل فحص طلاب الصف الأول الابتدائي، إلى جانب الطلاب الذين لم يتم فحصهم خلال الفترات السابقة، بهدف الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية وفرع هيئة التأمين الصحي بقنا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد مصطفى، مدير عام فرع التأمين الصحي بجنوب الصعيد، أن الفرق الطبية المدربة تقوم بمتابعة الحالات التي يثبت إصابتها ويتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، وتسليم الطلاب «كارت متابعة» يتضمن البيانات الخاصة بالحالة، لمتابعتها بصورة دورية والاطمئنان عليها حتى استكمال مراحل العلاج والشفاء، ويتم صرف العلاج بالمجان.

في سياق متصل، تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، عددا من فصول مدرسة قنا الرسمية للغات، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب، مؤكداً أن مستوى الانضباط داخل الفصول يساهم بشكل كبير في توفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب، موجها بمواصلة العمل على الارتقاء بمستوى العملية التعليمية، وتوفير جميع سبل الرعاية المقدمة للطلاب.
 


قنا أمراض سوء التغذية المرحلة الابتدائية وزارة الصحة طلاب الصف الأول الابتدائي سوء التغذية

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