لتوثيق تاريخها ورموزها.. افتتاح مشروع «الذاكرة المؤسسية» بجامعة قنا

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، مشروع الذاكرة المؤسسية للجامعة، والذي يستهدف توثيق تاريخ الجامعة ورموزها ومسيرتها التعليمية والبحثية، والحفاظ على إرثها المؤسسي وإنجازاتها المتعاقبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وطروب طلبة، أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، وعلي موسى، أمين الجامعة المساعد، وأعضاء مجلس الجامعة.

رؤساء الجامعة السابقين



ويضم مشروع الذاكرة المؤسسية مجموعة صور توثيقية لرؤساء الجامعة منذ صدور قرار إنشائها وحتى تاريخه، إلى جانب صور نواب رئيس الجامعة منذ بداية الدراسة بفرع الجامعة، مرورًا بمرحلة استقلالها، بما يعكس تطور الهيكل القيادي والإداري للجامعة عبر مختلف المراحل التاريخية.



مكتبة متخصصة

كما تتضمن الذاكرة المؤسسية مكتبة متخصصة تضم التقارير ربع السنوية ، السنوية ، ومشروع توثيق مسيرة الإنجاز بالجامعة، إلى جانب توثيق المشروعات التطويرية التي نفذتها الجامعة في مختلف القطاعات، وأدلة السياسات والإجراءات، ولوائح جوائز التميز المؤسسي، فضلًا عن المجلات العلمية.

ويأتي إطلاق المشروع في إطار حرص جامعة قنا على حفظ ذاكرتها المؤسسية وتوثيق تاريخها وإنجازاتها، وإتاحة مرجع متكامل للأجيال الحالية والقادمة من منتسبي الجامعة، بما يسهم في تعزيز الهوية المؤسسية، وترسيخ ثقافة التوثيق، والحفاظ على الخبرات والتجارب المتراكمة التي أسهمت في مسيرة تطور الجامعة.



