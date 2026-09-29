ولي العهد السعودي يجدد التزام المملكة باستقرار السودان وسلامة أراضيه

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، دعم المملكة للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان والحفاظ على وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، شدد ولي العهد على التزام المملكة بدعم استقرار السودان، مؤكدًا حرصها على الحفاظ على سيادته ووحدته وسلامة أراضيه.

كما أكد الأمير محمد بن سلمان دعم السعودية «لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان بطريقة تمهد الطريق للتنمية الشاملة وتمكن النازحين واللاجئين من العودة إلى ديارهم».

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربًا بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، على خلفية خلافات مرتبطة بعملية توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية ودولية.