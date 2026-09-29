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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عادل يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر أمام جنوب السودان

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

واصل منتخب مصر تألقه أمام جنوب السودان، بعدما نجح إبراهيم عادل في تسجيل الهدف الثالث للفراعنة خلال المباراة المقامة على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وجاء الهدف في الدقيقة 75، بعدما أرسل مروان عطية كرة عرضية متقنة من منتصف ملعب جنوب السودان، وضعت إبراهيم عادل في مواجهة مباشرة مع المرمى.

وانطلق إبراهيم عادل بالكرة نحو منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة أرضية قوية استقرت في الجهة اليسرى من مرمى جنوب السودان، معلنًا عن ثالث أهداف المنتخب المصري في اللقاء.

وكان مصطفى زيكو قد افتتح التسجيل للفراعنة في الدقيقة 35، قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 50، ليواصل المنتخب المصري تفوقه على أصحاب الأرض.

ابراهيم عادل منتخب مصر جنوب السودان

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