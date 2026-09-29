إبراهيم عبد الجواد عن تألق مصطفى زيكو: ماذا بينك وبين الله.. كرم ربنا ملوش حدود

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بتألق مصطفى زيكو، نجم منتخب مصر، معربا عن سعادته بما يقدمه اللاعب، مؤكدا أن كرم الله وفضله عليه لا حدود لهما.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : «ماذا بينك وبين الله يا زيكو.. كرم ربنا وفضله عليك ملوش حدود».

وأضاف أن بعض الأشخاص استخدموا مصطفى زيكو من أجل الهجوم على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

وأختتم إبراهيم عبد الجواد حديثه قائلًا: «ربنا بيكرمك ويكرمه وبينصفه بيك كل مرة.. ربنا يكملها على خير يا رجالة»، في رسالة أشاد خلالها بمصطفى زيكو، متمنيًا استمرار تألقه والتوفيق له ولحسام حسن خلال الفترة المقبلة.



ونجح عمر مرموش، مهاجم منتخب مصر، في تسجيل الهدف الثاني للفراعنة أمام جنوب السودان، خلال المباراة المقامة حاليًا على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

جاء هدف مرموش في الدقيقة 50 من عمر المباراة، ليعزز تقدم المنتخب المصري ويمنح الفراعنة أفضلية بهدفين دون رد أمام أصحاب الأرض.

كان منتخب مصر قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، سجله مصطفى زيكو في الدقيقة 35، قبل أن يضيف مرموش الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني.