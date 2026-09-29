لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها.. كلمات قوية من الرئيس السيسي عن أزمة السد الإثيوبي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تعطي بالنسبة لقضية السدود الإثيوبية المساحة للدبلوماسية والحلول السلمية، إلا أن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها.

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال لقاء مع الوزراء والمحافظين والخبراء،:"السد الإثيوبي لم يبن إلا على إثر الأحداث التي شهدتها الدولة خلال الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٣، وغياب الدولة.

وأكد الرئيس السيسي أن الثمن الذي دفعته مصر في عام ٢٠١١ كان كبيرا جدا، وأنه قد حرص على ذكر ذلك اليوم لضمان المحافظة على مصر.

وفي ذات السياق، أشار السيد الرئيس إلى أن الدولة تقوم بجهود مضنية لزيادة مواردها المائية بما في ذلك تحلية مياه البحر ومعالجة المياه وإعادة تدويرها.