خالد الجندي: الإصلاح المبكر يحمي الزواج من الانهيار

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن غياب المودة بين الزوجين يعد مؤشرًا واضحًا على وجود خلل في العلاقة، مؤكدًا ضرورة التدخل السريع للإصلاح قبل تفاقم الأوضاع.

خالد الجندي: العلاقة الزوجية يصعب إصلاحها إذا تعرضت الكرامة للخدش بين الطرفين

وأضاف الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء أن العلاقة الزوجية يصعب إصلاحها بعد أن تتعرض لانهيار كامل، خاصة إذا تعرضت الكرامة للخدش بين الطرفين، موضحًا أن الاحترام المتبادل هو الرصيد الحقيقي الذي تستند إليه الحياة الزوجية، واستمراره يمثل الضمان الأساسي لبقائها.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن اهتزاز الاحترام بين الزوجين يجعل استمرار العلاقة أمرًا شديد الصعوبة، وقد يتطلب جهدًا كبيرًا لإعادة التوازن، لافتًا إلى أن غياب الاحترام يعني عمليًا غياب الحياة الزوجية السليمة.

وأكد الشيخ خالد الجندي على أهمية ترميم العلاقة فور ظهور أي تجاوز، سواء كان لفظيًا أو سلوكيًا أو أخلاقيًا، مشددًا على أن هذا الترميم يجب أن يكون وقائيًا منذ البداية، وليس بعد تفاقم المشكلات.

وشدد الشيخ خالد الجندي على ضرورة الانتباه للألفاظ والتصرفات داخل الحياة الزوجية، محذرًا من التهاون في التجاوزات، لأن التعامل المبكر معها يقي من تفاقم الأزمات، ويحافظ على استقرار الأسرة.