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"دفعنا ثمناً كبيراً في 2011".. الرئيس السيسي يكشف أسباب بناء السد الإثيوبي ويؤكد: حماية وجودنا خط أحمر
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"دفعنا ثمناً كبيراً في 2011".. الرئيس السيسي يكشف أسباب بناء السد الإثيوبي ويؤكد: حماية وجودنا خط أحمر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن حماية وجود مصر وشعبها خط أحمر لا يمكن المساس به في ملف السدود الإثيوبية، موضحاً أن الدولة تُعطي المساحة الكاملة للدبلوماسية والحلول السلمية، لكن دون أي تفريط في حقوقها المائية التاريخية. 

وكشف الرئيس، خلال اجتماعه بمجلسي الوزراء والمحافظين بالعاصمة الإدارية، أن بناء السد الإثيوبي جاء نتاجاً للمرحلة الانتقالية وغياب الدولة في أعقاب أحداث عام 2011، مؤكداً أن الثمن الذي دفعته البلاد في تلك الفترة كان كبيراً جداً، وهو ما يستوجب الحفاظ على استقرار الوطن وتضافر الجهود لتعزيز الموارد المائية عبر مشروعات التحلية وإعادة التدوير.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ لبعض القرى والنجوع بمحافظات مصر المُختلفة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل الاجتماع بتأكيد حرص على عقد مثل هذا الاجتماع بشكل متواصل ودوري لتبادل الآراء ووجهات النظر، أخذًا في الاعتبار أن الدولة تواجه الكثير من التحديات، مُشدداً على أهمية حُسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها، وضمان تأمين الجبهة الداخلية، خاصة مع تنوع وتعدد أساليب محاولات الإضرار بالدولة المصرية والإلحاح في ذلك.

وأكد الرئيس أن وعي المصريين هو حائط الصد، مشيراً إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ ترتب عليها حدوث اِنكماش في الاقتصاد المصري، وأن التعافي من ذلك قد يستغرق حتى ١٥ عامًا، مضيفًا أن التحدي الأكبر بعد عام ٢٠١٣ تمثل في الحفاظ على بقاء الدولة ومؤسساتها.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أشار إلى أن مصر تعرضت منذ عام ٢٠٢٠ وحتى الآن لصدمات اقتصادية على رأسها تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على قطاع غزة، موضحًا أن محاولات التهجير لم ولن تنتهي، ومؤكداً أن خيار مصر الاستراتيجي هو السلام، الذي أرساه الرئيس الراحل والقائد الحكيم محمد أنور السادات، ومشددًا على أن مصر ليس لديها أجندة خفية، وأن القضية الفلسطينية تظل هي القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط، وأن عدم تسويتها يُعد سبب عدم الاستقرار في المنطقة، وأن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد أمام تحقيق السلم والاستقرار الدائمين بالمنطقة.

السيسي السد الإثيوبي الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء السد الإثيوبي الدكتور مصطفى مدبولي

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