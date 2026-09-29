الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة مهمة أمام نظيره جنوب السودان، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على جنوب السودان، في المباراة التي يستضيفها ملعب جوبا بالعاصمة جوبا، وسط تطلعات الفراعنة لتحقيق الانتصار وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار التصفيات، بعدما اكتفى المنتخب بالتعادل في الجولة الافتتاحية أمام أنجولا.

مصر تبحث عن أول انتصار في التصفيات

ويدخل منتخب مصر اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع منتخب أنجولا، بينما يتصدر منتخب مالاوي المجموعة برصيد 3 نقاط.

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا مع أنجولا في الجولة الأولى، خلال المباراة التي أقيمت في القاهرة، ليهدر الفراعنة فرصة تحقيق بداية قوية في التصفيات، ويصبح الفوز على جنوب السودان هدفًا أساسيًا من أجل تعزيز فرص المنافسة على صدارة المجموعة.

جنوب السودان يسعى للتعويض أمام الفراعنة

على الجانب الآخر، يبحث منتخب جنوب السودان عن تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه، بعدما تلقى الهزيمة في الجولة الأولى أمام مالاوي.

وخسر منتخب جنوب السودان أمام مالاوي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت خارج ملعبه، ليظل دون نقاط قبل مواجهة المنتخب المصري.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وجنوب السودان اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

وتُنقل مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان عبر قناة بي إن سبورتس 1، الناقل للمواجهة، حيث يترقب الجمهور المصري انطلاق المباراة لمتابعة الفراعنة في ثاني جولات التصفيات القارية.