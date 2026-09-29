بعض الناس تُبالغ.. متحدث الرياضة يكشف حقيقة خلافات حسام حسن ومحمد صلاح

علّق محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على حقيقة وجود خلافات بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد صلاح، قائد المنتخب.

وقال محمد الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «هناك في بعض الأحيان الناس ممكن تكتب حوار لحسام حسن مع نفسه مثلًا، بعض الناس تُبالغ في تقدير خطة المدرب والكلام الذي يقوله»، معتبرًا أن ذلك ينطبق على الأحاديث المتعلقة بقصة حسام حسن ومحمد صلاح.

واستطرد الشاذلي قائلًا: «هذا في بعض الأحيان يكون طبيعيًا خصوصًا أن كرة القدم هي الجماهيرية الكبرى والمتابعة من قبل الملايين».