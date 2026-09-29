قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مقترح حسام موافي.. نقيب الأطباء يوضح شروط التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
قاضٍ أمريكي يمنع إدارة ترامب من ربط منح مكافحة الإرهاب بشروط على الانتخابات
لم يقصد الإساءة.. حسام غالي يدافع عن حسام حسن في أزمة الشناوي
شبورة وأمطار ودرجات حرارة مفاجئة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
الأقدمية تحكم.. المنتخب يكشف سر ارتداء مصطفى شوبير قميص الشناوي
قبل لقاء اليوم.. تعرف على منتخب جنوب السودان منافس مصر بتصفيات أفريقيا
إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة رومانسية: للياسمين سحر لا يقاوم
استفد من الإعفاءات والخصومات.. آخر موعد لتقديم إقرار الضريبة العقارية
حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل
بتصميم الفان.. ماذا تقدم فولكس فاجن كرافتر 2026؟
استكمال محاكمة 5 متهمين في خلية أطفيح الإرهابية.. اليوم
ضربات موجعة وخطة مرفوضة.. واشنطن وطهران تتبادلان الانتقادات بشأن مقترح الهدنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد مقترح حسام موافي.. نقيب الأطباء يوضح شروط التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

بعد مقترح د. حسام موافي.. نقيب الأطباء يوضح القواعد الطبية والقانونية للتبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
بعد مقترح د. حسام موافي.. نقيب الأطباء يوضح القواعد الطبية والقانونية للتبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
شيماء جمال

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن فكرة التبرع بأعضاء الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم بالإعدام تتنافى مع فكرة نشر ثقافة التبرع، مؤكداً أن الإنسان يجب أن يكون هو صاحب القرار في التبرع بأعضائه، سواء كان التبرع أثناء حياته أو بعد الوفاة، في حالة الوفاة أو موت المخ، وفقاً للقواعد القانونية والأخلاقية المنظمة لهذا الأمر.

وأضاف خلال برنامج من ماسبيرو أن قانون زراعة الأعضاء في مصر صدر عام 2010، ثم صدرت آخر تعديلات الإجراءات التنفيذية الخاصة به من مجلس الوزراء في عام 2023، أي بعد 13 عاماً.

وأشار إلى ضرورة المضي بطريقة منظمة كما هو الحال في دول العالم، موضحاً أن فكرة الحصول على أعضاء الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام كانت موجودة في الصين، لكنها مُنعت منذ أكثر من عشر سنوات.

وأوضح نقيب الأطباء أنه لا يجوز الحصول على أعضاء شخص صدر بحقه حكم بالإعدام لمجرد صدور الحكم، قائلاً إن هذا الشخص مواطن ارتكب جريمة وأخذ عقوبة عليها، وليس من حق أحد استخدام أعضائه إجبارياً.

وشدد على أنه "مستحيل يتم أخذ أعضاء من أي إنسان، سواء متوفى أو متبرع، إلا بموافقته المستنيرة"، مؤكداً أن هذا المبدأ لا جدال فيه وليس محل نقاش.

وأشار إلى أن الشخص المحكوم عليه بالإعدام، إذا طُرح عليه الأمر قبل تنفيذ الحكم وسُئل عما إذا كان يسمح بالتبرع بأعضائه، فإنه في هذه الحالة يكون مثل أي مواطن آخر، ويكون الأمر متوقفاً على موافقته من عدمها، موضحاً أن بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة لديها كارت يوضح رغبة الشخص في التبرع بأعضائه في حالة وفاته لعلاج المرضى.

وتابع أن هناك حالات يكون فيها المريض على جهاز التنفس الصناعي، ولا يكون هناك أمل في حياته، مع حدوث موت للمخ واستمرار القلب في النبض، وفي هذه الحالة يجب أن تكون هناك موافقة من الشخص أو من أهله وفقاً للنظام القانوني، لافتاً إلى أن النظم تختلف من دولة إلى أخرى.

وأكد أسامة عبد الحي أن الإجراءات التنفيذية الخاصة بقانون زراعة الأعضاء التي أصدرها مجلس الوزراء في عام 2023 لم تُنفذ حتى الآن، مشيراً إلى أنه بالنسبة لاستخدام أعضاء المتوفى بعد الوفاة، فإن هناك بعض الأعضاء التي يمكن الحصول عليها بعد الوفاة بفترة، قائلاً: "بعد الوفاة بساعتين تلاتة لغاية ست ساعات ممكن ناخد..." .

أسامة عبد الحي الإعدام التبرع قانون زراعة الأعضاء في مصر التنفس الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

محمد الشناوي

الشناوي يرفض العودة لمعسكر المنتخب قبل ودية جنوب إفريقيا

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

كأس السوبر المصري

مفاوضات خليجية بعد اعتذار الإمارات عن استضافة السوبر المصري

حسام حسن

حازم إمام عن محمد صلاح: دا ما ينفعش يتفاجئ بالتغيير

رئيس شعبة المخابز: "التموين" تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

رئيس شعبة المخابز: «التموين» تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

باع لهم المنزل واختفى.. مستريح جديد ينصب على أسرة في مليونًا و175 ألف جنيه بأكتوبر

باع المنزل واختفى.. مستريح ينصب على أسرة في مليون و175 ألف جنيه بأكتوبر| مستندات

ترتجع كبير في أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين

الحق اشتري.. تراجع كبير في أسعار سبائك الذهب من 1 لـ100 جرام

ترشيحاتنا

يامى قمصان وموسيمانى

سامي قمصان يهدي موسيماني وجهازه تيشيرتات المقاولون العرب ودرعًا تذكاريًا

منتخب مصر

مصطفى أبو الدهب: مباراة مصر وجنوب السودان تحتاج للاعبين أصحاب مهارة

حسام حسن

محمد أضا: تصريحات حسام حسن النهاردة «في الجول».. وستكون مفتاح الفوز

بالصور

بعد بكاء الأطفال بسبب المذاكرة.. ماذا يحدث لطفلك عند غضب الأب أثناء الدراسة؟

بكاء الاطفال
بكاء الاطفال
بكاء الاطفال

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كم يوم تبقى آمنة قبل الطهي؟

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد