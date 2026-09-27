قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير نظم صحية: وضوح التكلفة ومراعاة اختلاف الثقافات مفتاح جذب المريض الدولي
لامين يامال: لا تتفاجأوا بمستوى مصر.. الفراعنة يمتلكون لاعبين عظماء
الحرس الثوري: وحداتنا البحرية استولت على مركبة أمريكية ذاتية القيادة تحت الماء
تدخل في الأمور الفنية.. سهام صالح حارس بيراميدز سبب الأزمة بين الشناوي وحسام حسن
كورولا وصني.. أسعار أشهر 5 سيارات سيدان في مصر
وسائل إعلام أمريكية: محاولة فاشلة لاقتحام قاعدة ماكديل الجوية بولاية فلوريدا
انهيار عقار بالمنيا واستخراج جثمان سيدة من تحت الأنقاض.. شاهد
سيف زاهر عن أزمة حسام حسن والشناوي: كله متسجل والحساب متأجل
من أفضل اللاعبين.. لامين يامال يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح ويشيد بمسيرته
لامين يامال يشيد بحمزة عبدالكريم: يمتلك كل الصفات ليصبح مهاجمًا رائعًا
إيران .. استهداف سفينة في مضيق هرمز بصاروخ كروز بحري
تفاصيل مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين.. حسابات مستقلة وصندوقان لتأمين العملاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي: طرحت الفكرة لإنقاذ مرضى زراعة الأعضاء.. والقرار للدين والقانون

حسام موافي
حسام موافي
محمد البدوي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الهدف من طرحه لفكرة الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام كان فتح باب النقاش حول إمكانية إنقاذ مرضى يعانون من حالات حرجة ويحتاجون إلى عمليات زراعة أعضاء.

مشروعية الفكرة أو قانونيتها

وأوضح موافي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، أن حديثه لم يتضمن إصدار حكم بشأن مشروعية الفكرة أو قانونيتها، وإنما دعا إلى بحثها من جانب المؤسسات والجهات المختصة.

وقال: «أنا قلت عندي فكرة، ما يقولش صح ولا غلط إلا النائب العام، والله ما قلت غير كده»، مؤكدًا أن الحسم في الجانب القانوني لا يملكه، وأن الجانب الديني يحتاج إلى الرجوع إلى المتخصصين.

وأشار إلى أنه يدرك جيدًا حرمة جسد الإنسان، بحكم عمله طبيبًا، موضحًا أن أي حديث عن الاستفادة من الأعضاء لا يمكن فصله عن موافقة الشخص المعني، إلى جانب ضرورة التأكد أولًا من مدى جواز الأمر شرعًا وقانونًا.

وتحدث موافي عن معاناة المرضى الذين ينتظرون عمليات زراعة الأعضاء، موضحًا أن ما دفعه إلى طرح الفكرة هو الرغبة في مناقشة جميع الحلول الممكنة التي قد تسهم في إنقاذ المرضى الذين يعانون من حالات شديدة ويحتاجون إلى زراعة.

وأكد في ختام حديثه أن طرحه كان مجرد فكرة للنقاش وليست دعوة لاتخاذ إجراء محدد، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى الجهات الدينية والقانونية المختصة قبل إصدار أي حكم بشأنها.

حسام موافي الدكتور حسام موافي قصر العيني زراعة أعضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

صورة ارشيفية

جائحة قادمة تهدد العالم.. تحذيرات من وباء إكس الغامض وكيف تستعد البشرية لمواجهته؟

أحمد سعد وعلياء بسيوني

بعد طلاقها من أحمد سعد رسميا.. أول رد فعل من علياء بسيوني

ترشيحاتنا

الأدوية

عضو بشعبة الصيادلة: «الروشتة الإلكترونية» ضرورة لإنهاء أخطاء تشابه أسماء الأدوية

الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة

نيفين الكيلاني: غرس الهوية الوطنية يبدأ من التعليم.. ومخاطبة الشباب بلغتهم ضرورة

حسام موافي

حسام موافي: طرحت الفكرة لإنقاذ مرضى زراعة الأعضاء.. والقرار للدين والقانون

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد