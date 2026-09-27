حسام موافي: طرحت الفكرة لإنقاذ مرضى زراعة الأعضاء.. والقرار للدين والقانون

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الهدف من طرحه لفكرة الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام كان فتح باب النقاش حول إمكانية إنقاذ مرضى يعانون من حالات حرجة ويحتاجون إلى عمليات زراعة أعضاء.

مشروعية الفكرة أو قانونيتها

وأوضح موافي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، أن حديثه لم يتضمن إصدار حكم بشأن مشروعية الفكرة أو قانونيتها، وإنما دعا إلى بحثها من جانب المؤسسات والجهات المختصة.

وقال: «أنا قلت عندي فكرة، ما يقولش صح ولا غلط إلا النائب العام، والله ما قلت غير كده»، مؤكدًا أن الحسم في الجانب القانوني لا يملكه، وأن الجانب الديني يحتاج إلى الرجوع إلى المتخصصين.

وأشار إلى أنه يدرك جيدًا حرمة جسد الإنسان، بحكم عمله طبيبًا، موضحًا أن أي حديث عن الاستفادة من الأعضاء لا يمكن فصله عن موافقة الشخص المعني، إلى جانب ضرورة التأكد أولًا من مدى جواز الأمر شرعًا وقانونًا.

وتحدث موافي عن معاناة المرضى الذين ينتظرون عمليات زراعة الأعضاء، موضحًا أن ما دفعه إلى طرح الفكرة هو الرغبة في مناقشة جميع الحلول الممكنة التي قد تسهم في إنقاذ المرضى الذين يعانون من حالات شديدة ويحتاجون إلى زراعة.

وأكد في ختام حديثه أن طرحه كان مجرد فكرة للنقاش وليست دعوة لاتخاذ إجراء محدد، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى الجهات الدينية والقانونية المختصة قبل إصدار أي حكم بشأنها.