مفيش علاج لهذه الأعراض.. حسام موافي يوجه رسالة عاجلة لمرضى السكر

تلقى الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، رسالة من شخص يدعى محمد سلام، أكد خلالها أنه مريض بالسكر ويعاني من التهاب الأعصاب الطرفية، موضحًا أنه لم يجد طبيبًا قادرًا على تشخيص حالته وعلاجها، ومؤكدًا أن الشفاء في النهاية من عند الله.

حسام موافي يكشف سبب التهاب الأعصاب الطرفية

ورد الدكتور حسام موافي على الرسالة، موضحًا أن المشكلة تتمثل في التهاب أطراف الأعصاب، وأن ذلك يحدث نتيجة الإصابة بمرض السكر.

الدكتور حسام موافي

وأشار إلى أن تنميل القدمين ليس أمرًا مقلقًا في حد ذاته، لكن المشكلة تكمن في عدم التوصل حتى الآن إلى علاج نهائي لالتهاب أطراف الأعصاب الناتج عن مرض السكر، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتوصل أيضًا إلى علاج لهذه الحالة، بحسب تصريحاته.

تحذير من المشي حافيًا

وأوضح الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامجه «ربي زدني علمًا»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، أنه ينصح صاحب الرسالة بعدم المشي حافي القدمين، تجنبًا لحدوث أي مضاعفات.

حسام موافي يحذر مرضى السكر

وتابع أن التهاب أطراف الأعصاب من المضاعفات الأقل خطورة لمرض السكر، لكنه ليس الأخطر، موضحًا أن الأخطر قد يكون الدخول في غيبوبة.

وشدد على ضرورة التزام مرضى السكر بتعليمات الأطباء، والحرص على متابعة حالتهم الصحية لتجنب المضاعفات.