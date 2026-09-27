مصرع سائحين فلبينيين وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب حافلة سياحية في ألمانيا

لقي سائحين فلبينيين مصرعهما وأصيب ثمانية آخرين بجروح خطيرة، اليوم الأحد، إثر انقلاب حافلة تقل سياحاً فلبينيين في طريقهم إلى مهرجان "أكتوبرفست" في ميونيخ بعد أن انحرفت عن الطريق السريع.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية - نقلاً عن الشرطة المحلية - أن الحافلة خرجت عن مسارها على طريق سريع بالقرب من بلدة بوخلوه في منطقة أوشتالجاو الألمانية حوالي الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأظهرت صور من موقع الحادث الحافلة، وهي ملقاة على جانبها في منطقة غابات، بينما كانت فرق الإنقاذ تعمل في الجوار.

ونقلت الصحيفة من موقع الحادث عن مارتن كورنيلس المتحدث باسم شرطة المرور في مدينة فورستنفلدبروك القريبة قوله "إن المجموعة السياحية مكونة من 35 سائحا فلبينيا يعيشون في إيطاليا كانوا في طريقهم لحضور مهرجان "أكتوبرفست" السنوي الشهير قادمين من مدينة ميلانو الإيطالية".. ولم تتضح على الفور أسباب الحادث، حيث لاتزال التحقيقات جارية بشأنه.



