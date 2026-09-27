برشلونة يهزم الزمالك في الجولة الثانية من مونديال الأندية لكرة اليد

تلقى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك خسارته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «مصر 2026»، بعدما سقط أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 39-29، خلال المباراة التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

برشلونة يهزم الزمالك

وتقام منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري وحتى 1 أكتوبر المقبل، وسط مشاركة مجموعة من أبرز الأندية على مستوى العالم.

ودخل الزمالك اللقاء بصورة قوية، وتمكن من التقدم في بداية المباراة، قبل أن يتأثر الفريق بحالات الإيقاف والطرد التي تعرض لها أحمد حسام، وهو ما منح برشلونة فرصة لاستغلال النقص العددي وتحويل مسار المباراة لصالحه.

وتمكن الفريق الكتالوني من إنهاء الشوط الأول متقدمًا على الزمالك بنتيجة 20-12، بعدما فرض سيطرته على مجريات اللعب واستفاد من تراجع أداء الفريق الأبيض في بعض فترات الشوط.

ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول الزمالك تقليص الفارق والعودة إلى أجواء اللقاء، ونجح في تشكيل ضغط على منافسه خلال بعض الفترات، إلا أن برشلونة حافظ على أفضليته وواصل توسيع الفارق حتى حسم المباراة بنتيجة 39-29.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في البطولة بانتصار كبير على منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 42-17، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات.

ويتواجد الزمالك ضمن المجموعة الأولى إلى جانب برشلونة الإسباني، ومنتدى درب السلطان المغربي، وبينيروس البرازيلي، حيث يسعى الفريق لاستكمال مشواره في البطولة والمنافسة على التأهل إلى الأدوار التالية.