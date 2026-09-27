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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نعيم قاسم يهاجم رئيس لبنان: أوقفوا المفاوضات المباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة

نعيم قاسم
نعيم قاسم
فرناس حفظي

هاجم الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، منتقدا موقف الرئيس اللبناني جوزيف عون، وداعيا إلى العودة إلى التفاوض غير المباشر.


وقال قاسم إن السلطات اللبنانية، من وجهة نظره، «تخلّت عن جميع مصادر قوتها دفعة واحدة، واستسلمت لمطالب العدو»، معتبرًا أنها تساند ما وصفه بـ«المشروع الإسرائيلي الأمريكي» بدلًا من مواجهته.


وأضاف أن السلطات اللبنانية تتحمل، بحسب قوله، مسؤولية الوضع الأمني المتوتر الناتج عن الهجمات، مشيرًا إلى أن للرئيس جوزيف عون الحق في التفاوض، لكنه «لا يملك الحق في انتهاك الدستور أو التنازل عن حقوق لبنان».


ودعا قاسم إلى وقف المفاوضات المباشرة والانتقال إلى مفاوضات غير مباشرة، قائلًا: «أسمعوا صوتكم، وتأكدوا أن الجميع سيقف إلى جانبكم في دفاعكم عن سيادة لبنان».


وتأتي تصريحات قاسم في ظل استمرار الخلاف بشأن آلية التفاوض بين لبنان وإسرائيل، إذ كان الرئيس جوزيف عون قد أعلن في وقت سابق أن المفاوضات المباشرة هي الخيار الأقل كلفة لتجنب اندلاع حرب جديدة، فيما يرفض حزب الله هذا المسار

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لبنان إسرائيل الرئيس اللبناني جوزيف عون

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